Войти
05.10.2018
Военное обозрение

Что в Пентагоне сообщают о программе гиперзвукового оружия США?

386
0
-1

После информации о российских разработках гиперзвуковых вооружений, включая информацию о гиперзвуковом авиационном комплексе "Кинжал", в иностранных государствах также стали говорить о собственных программах по созданию ракетного оружия, обладающего скоростью около 10 М. Ранее заявление о разработках в этой области сделали в Пекине. Теперь – официальные лица в Вашингтоне.

Википедия

По словам замглавы Пентагона Патрика Шэнахана, разработки в области оружейного гиперзвука включаются в оборонные бюджеты на ближайшие годы. При этом замминистра обороны США добавил, что американское гиперзвуковое оружие появится раньше, чем об этом изначально заявлялось.

У Шэнахана журналисты поинтересовались: на каком этапе находятся американские разработки. Замглавы военного ведомства США заявил, что идут расчёты на предмет общей стоимости всей "гиперзвуковой" программы. Ранее в Пентагоне уже называли приблизительные цифры расходной части бюджета на эту программу. Другой замминистра обороны США – Майкл Гриффин – заявил, что эта сумма составит порядка 20 млрд долларов.

Напомним, что в России одна из гиперзвуковых разработок уже поставлена на опытно-боевое дежурство (ОБД). Речь идёт об упомянутом выше авиационном комплексе "Кинжал" на базе переживающего вторую (а то и третью) "молодость" истребителя-перехватчика МиГ-31. На ОБД комплекс МиГ-31К был поставлен в декабре прошлого года на одном из аэродромов ЮВО.

04.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
20.09.2018
В Минобороны РФ назвали техническую неисправность предварительной причиной крушения МиГ-31 в Нижегородской области
11.09.2018
Российскую группировку в Сирии назвали серьезной угрозой для агрессоров
10.09.2018
Эксперт: США смогут создать систему противодействия "Кинжалу" не раньше чем через 10 лет
10.09.2018
Кинетический перехват: чем США ответят российским "Кинжалам"
22.08.2018
"Армия-2018" открыта для вас. Почему нужно посетить военно-технический форум
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.10 12:56
  • 2
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 05.10 12:51
  • 3
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 05.10 12:48
  • 30
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 05.10 11:32
  • 6
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» передадут ВМФ летом этого года
  • 05.10 11:27
  • 1
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 05.10 11:25
  • 4
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 05.10 11:15
  • 752
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.10 10:53
  • 2
Более 50 исследований и разработок ведутся в интересах Космических войск
  • 05.10 10:36
  • 1
Снарядили: зачем беспилотник поместили в ракету
  • 05.10 10:28
  • 2
Санкции в "Сухом" остатке
  • 05.10 10:17
  • 2
Проблемы с производством дизельных двигателей для малых ракетных кораблей проекта 22800
  • 05.10 09:55
  • 1
МО РФ требует от США и Грузии объяснить химическое и биологическое оружие в центре Лугара
  • 05.10 09:49
  • 77
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 05.10 09:00
  • 154
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 05.10 08:52
  • 1
Сирийских боевиков продолжают снабжать болгарским оружием