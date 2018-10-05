Что в Пентагоне сообщают о программе гиперзвукового оружия США?

После информации о российских разработках гиперзвуковых вооружений, включая информацию о гиперзвуковом авиационном комплексе "Кинжал", в иностранных государствах также стали говорить о собственных программах по созданию ракетного оружия, обладающего скоростью около 10 М. Ранее заявление о разработках в этой области сделали в Пекине. Теперь – официальные лица в Вашингтоне.

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По словам замглавы Пентагона Патрика Шэнахана, разработки в области оружейного гиперзвука включаются в оборонные бюджеты на ближайшие годы. При этом замминистра обороны США добавил, что американское гиперзвуковое оружие появится раньше, чем об этом изначально заявлялось.

У Шэнахана журналисты поинтересовались: на каком этапе находятся американские разработки. Замглавы военного ведомства США заявил, что идут расчёты на предмет общей стоимости всей "гиперзвуковой" программы. Ранее в Пентагоне уже называли приблизительные цифры расходной части бюджета на эту программу. Другой замминистра обороны США – Майкл Гриффин – заявил, что эта сумма составит порядка 20 млрд долларов.

Напомним, что в России одна из гиперзвуковых разработок уже поставлена на опытно-боевое дежурство (ОБД). Речь идёт об упомянутом выше авиационном комплексе "Кинжал" на базе переживающего вторую (а то и третью) "молодость" истребителя-перехватчика МиГ-31. На ОБД комплекс МиГ-31К был поставлен в декабре прошлого года на одном из аэродромов ЮВО.