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03.08.2018
Lenta.ru

Китайский "Кинжал" попал на фото

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Бомбардировщик Xian H-6K
Бомбардировщик средней дальности Xian H-6K (лицензионная копия советского Ту-16).
Источник: @RupprechtDeino

Китайский модифицированный реактивный бомбардировщик средней дальности Xian H-6K (лицензионная копия советского Ту-16), вероятно, провел пробный пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, сообщает в Twitter директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.




Эксперт приводит ссылку на пост, в котором содержатся нечеткие фотографии и изображение самолета с прикрепленным к нему оружием, предположительно, CH-AS-X-13 (модифицированная двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности DF-21D).

По другой версии, оружием, испытанным китайскими военными, оказалась аэробаллистическая модификация крылатой ракеты CJ-10K (основана на приобретенной у Украины советской Х-55).

В мае 2017 года в США впервые заявили о ведущихся в Китае работах по созданию двух аэробаллистических ракет, одна из которых переносит ядерное оружие. По оценкам специалистов, CH-AS-X-13 способна достичь США. В Вашингтоне полагают, что китайская аэробаллистическая ракета будет готова к развертыванию к 2025 году.

В настоящее время, кроме Китая и Израиля, аэробаллистическими ракетами располагает Россия, у которой имеется "Кинжал", хотя ранее работы над баллистическими ракетами воздушного базирования велись в США и СССР.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" был впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, "Кинжал" является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

02.08.2018
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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
9М723
Xian H-6
Искандер
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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