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05.10.2018
Военное обозрение

В МО РФ рассказали о развитии сети загоризонтных РЛС

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В настоящее время приступили к полноценному боевому дежурству три новых загоризонтных РЛС "Воронеж-ДМ" в Оренбуржье, Алтайском и Красноярском краях, передает РИА Новости.

http://army-news.ru

Ранее сообщалось, что РЛС "Воронеж" в указанных регионах поставлены на опытно-боевое дежурство.

Таким образом, к сегодняшнему дню РЛС нового поколения системы предупреждения о ракетном нападении несут боевое дежурство в семи российских регионах: Калининградской, Ленинградской, Оренбургской, Иркутской областях, Красноярском и Краснодарском краях, рассказали журналистам в Минобороны.

Кроме того, строительство новых РЛС продолжается в двух регионах – Мурманской области и республике Коми.

Также на территории России до 2020 года будут развернуты более 10 лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, предназначенных для обнаружения и распознавания объектов в космосе.

По данным военного ведомства, первый такой комплекс уже успешно функционирует в Алтайском крае.

Напомним, 4 октября Космические войска РФ отмечают свой профессиональный праздник. Отсчет создания войск ведется с 4 октября 1957 года, когда советские военные специалисты запустили на орбиту первый искусственный спутник.

04.10.2018
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