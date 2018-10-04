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04.10.2018
ЦАМТО

На верфи NASSCO началось строительство головного танкера–заправщика класса T-AO-205 "Джон Льюис"

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Танкер-заправщик типа Т-АО-205
Проектное изображение головного танкера-заправщика нового типа Т-АО-205 John Lewis, планируемого к строительству для Командования морских перевозок ВМС США. Вторым танкером этого типа должен стать Т-АО-206 Harvey Milk.
Источник: General Dynamics NASSCO

ЦАМТО, 3 октября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся на верфи General Dynamics-National Steel and Shipbuilding Company (GD-NASSCO) церемонии, посвященной началу строительства головного танкера-заправщика следующего поколения класса T-AO-205 "Джон Льюис", который также известен под обозначением T-AO (X).

Церемония резки первых листов стали для строительства корабля состоялась на предприятии компании в Сан-Диего.

До начала строительства ВМС США провели процедуру оценки готовности к производству. Как заявлено, рабочий проект и трехмерная модель корабля данного класса завершены на 95%. Результаты оценки были одобрены министром ВМС и представлены Конгрессу 6 сентября 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, компания GD-NASSCO в июне 2016 года объявила о заключении с командованием кораблестроения и вооружения ВМС США контракта на разработку детального проекта и строительство танкеров-заправщиков класса T-AO-205 "Джон Льюис". Подписанное по итогам конкурса соглашение включает опционы на постройку пяти дополнительных судов. Стоимость контракта на строительство головного корабля составляет 640,2 млн. долл. В случае реализации всех опционов, стоимость проекта составит 3,156 млрд. долл.

Как ожидается, работы по строительству головного корабля будут завершены к ноябрю 2020 года, а следующих пяти танкеров – к июлю 2025 года.

Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения надводных кораблей ВМС США в море. Судно рассчитано на транспортировку 157 тыс. баррелей нефтепродуктов, включая новые биотоплива, а также различных сухих грузов. Танкеры смогут принимать вертолеты, крейсерская скорость составит около 20 узлов.

Новые танкеры-заправщики предназначены для замены устаревших судов T-AO 187 класса "Генри Дж. Кайзер". Кроме того, они совместно с транспортами общего назначения T-AKE будут применяться для поддержки в море авианосных ударных групп и амфибийно-десантных групп.

03.10.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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