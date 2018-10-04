Войти
04.10.2018
ТАСС

На Балтийском флоте прошли учения подразделений тыла с участием более 1 тыс. человек

409
0
0
БДК Калининград
Большой десантный корабль БДК "Калининград" в военной гавани Балтийска. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Тыловые маневры, проходившие на территории Калининградской области, продолжались более недели

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих и гражданских специалистов и свыше 200 единиц различной техники были задействованы в специальных учениях подразделений материально-технического обеспечения Балтийского флота. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

"В ходе специального учения, проводимого с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) флота, дислоцированными в Калининградской области, специалисты МТО Балтийской военно-морской базы ремонтировали условно поврежденный ракетный катер, оказывали медицинскую помощь его экипажу, а также отрабатывали задачи пополнения запасов продовольствия, загрузки морского оружия в специально организованных пунктах ремонта и снабжения", - рассказал он.

По данным Мартова, на одном из этапов учений принимали участие более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, быстроходные лодки и патрульный катер "Раптор", самолеты и вертолеты морской авиации флота.

На учениях, в частности, спасательные силы Балтийской военно-морской базы проводили операцию по оказанию помощи терпящему бедствие в море кораблю, его буксировке к месту временной стоянки в порт Балтийск. Экипаж плавучей мастерской в ходе маневров осуществлял ремонт, переоборудование и модернизацию кораблей и судов.

"Подразделения подводных диверсионных сил и средств, морской пехоты и военной полиции, осуществлявшие охрану и оборону объектов, развернутых для материально-технического обеспечения кораблей, успешно отбили атаки диверсионных групп условного противника, действовавших под водой и на быстроходных лодках", - отметил Мартов.

Тыловые маневры, проходившие на территории Калининградской области, продолжались более недели.

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ВПВС РФ
Проекты
03160 Раптор
БФ
Военные учения
Медицина
Похожие новости
07.05.2018
Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
20.09.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
20.09.2018
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
10.08.2018
Военная полиция провела под Оренбургом учение по сирийскому опыту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 19:57
  • 68
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 04.10 19:19
  • 5
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
  • 04.10 19:04
  • 12
Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
  • 04.10 18:56
  • 1
Туманное будущее Российского космоса
  • 04.10 18:53
  • 5
Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
  • 04.10 18:39
  • 2
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня
  • 04.10 18:37
  • 16
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 04.10 18:27
  • 16496
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 18:26
  • 3
Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры
  • 04.10 18:12
  • 742
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.10 17:00
  • 3
Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"
  • 04.10 16:57
  • 2
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 04.10 16:54
  • 145
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.10 16:52
  • 29
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 04.10 16:09
  • 2
Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути