На Балтийском флоте прошли учения подразделений тыла с участием более 1 тыс. человек

Тыловые маневры, проходившие на территории Калининградской области, продолжались более недели

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих и гражданских специалистов и свыше 200 единиц различной техники были задействованы в специальных учениях подразделений материально-технического обеспечения Балтийского флота. Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

"В ходе специального учения, проводимого с подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) флота, дислоцированными в Калининградской области, специалисты МТО Балтийской военно-морской базы ремонтировали условно поврежденный ракетный катер, оказывали медицинскую помощь его экипажу, а также отрабатывали задачи пополнения запасов продовольствия, загрузки морского оружия в специально организованных пунктах ремонта и снабжения", - рассказал он.

По данным Мартова, на одном из этапов учений принимали участие более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, быстроходные лодки и патрульный катер "Раптор", самолеты и вертолеты морской авиации флота.

На учениях, в частности, спасательные силы Балтийской военно-морской базы проводили операцию по оказанию помощи терпящему бедствие в море кораблю, его буксировке к месту временной стоянки в порт Балтийск. Экипаж плавучей мастерской в ходе маневров осуществлял ремонт, переоборудование и модернизацию кораблей и судов.

"Подразделения подводных диверсионных сил и средств, морской пехоты и военной полиции, осуществлявшие охрану и оборону объектов, развернутых для материально-технического обеспечения кораблей, успешно отбили атаки диверсионных групп условного противника, действовавших под водой и на быстроходных лодках", - отметил Мартов.

Тыловые маневры, проходившие на территории Калининградской области, продолжались более недели.