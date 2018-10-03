Как корабль ВМС НОАК отгонял эсминец ВМС США "Decatur" от спорных островов

В ВМС США сообщают об инциденте между военными кораблями Китая и Соединённых Штатов в Южно-Китайском море. Представляющий Тихоокеанское военно-морское командование ВМС США пресс-офицер Чарльз Браун заявил о том, что инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 30 сентября.

Боевой корабль ВМС НОАК, по сообщению Брауна, "приблизился на небезопасное расстояние" к военному кораблю США. Заявлено, что китайский корабль сблизился с американским эсминцем "Decatur", который "обеспечивал свободную навигацию вблизи спорных островов", на расстояние 45 ярдов (около 41 м). Кто уполномочил американский корабль "обеспечивать навигацию", - пресс-офицер ВМС США не конкретизировал.

Из сообщения:

Команда эсминца USS Decatur предприняла экстренные меры, чтобы избежать столкновения с китайским кораблём.

Представитель американских ВМС добавил, что этот инцидент не повлияет на выполнение американскими кораблями миссий в Южно-Китайском море.

Браун:

Наши силы будут везде, где это позволено международным законодательством.

Ранее Китай неоднократно предупреждал США о том, что американское военное присутствие у островов Наньша (Спратли) способно привести к дестабилизации в регионе.

В пресс-службе НОАК отметили, что американский ракетный эсминец без какого-либо предупреждения приблизился к островам Наньша. Китайский корабль был вынужден подойти к кораблю ВМС США, чтобы "осуществить подтверждение принадлежности корабля и сделать предупреждение о необходимости покинуть этот район акватории Южно-Китайского моря". "Decatur" (эсминец УРО типа "Арли Бёрк") ретировался.

Для справки:

Наньша (Спратли) – спорный в территориально-административном плане архипелаг в Южно-Китайском море. Претензии на него помимо КНР высказывают такие государства как Бруней, Вьетнам, Филиппины, Малайзия. Своим архипелагом Спратли считает и Тайвань, государственность которого Пекин не признаёт.