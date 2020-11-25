Нарушение границы: российский корабль пригрозил «Маккейну» тараном

Эсминец США нарушил российскую границу в заливе Петра Великого

Американский эсминец John McCain на 2 км углубился за линию морской границы России, но большой российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" остановил его, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что американскому кораблю пригрозили тараном. В прошлом месяце в Китае заявили о нарушении своих границ этим же эсминцем.

Российский большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем американских ВМС John McCain в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, эсминец John McCain, который уже несколько дней находится в Японском море, 24 ноября в 06.17 мск нарушил территориальные воды России, "углубившись за линию морской границы на 2 км". Корабль "Адмирал Виноградов», согласно данным министерства, предупредил американский эсминец по международному каналу связи о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра.

Когда предостережение было получено, John McCain вышел в нейтральные воды, отметили военные.

В Минобороны России уточнили, что попыток войти в территориальные воды РФ американский эсминец больше не предпринимал. Вместе с тем БПК "Адмирал Виноградов" продолжает выполнять задачи в непосредственной близости от боевого корабля США. "Также в этот район направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный", - указали в военном ведомстве РФ.

Эсминец USS John S. McCain (DDG-56) приписан к военно-морской базе Соединенных Штатов в Йокосуке (Япония). Корабль американского 7-го флота заложили в 1991 году и спустили на воду год спустя. При этом в эксплуатацию его ввели в 1999 году. Длина корабля составляет 153,9 м, ширина - 20,1 м. Корабль способен развивать скорость более 30 узлов. Экипаж - 338 человек.

Свое название эсминец получил в честь двух адмиралов американских ВМС - Джона С. Маккейна-старшего и Джона С. Маккейна-младшего. Они приходятся дедом и отцом сенатору Джону Маккейну, который скончался в августе 2018 года от рака мозга.

Эсминец John McCain уже не первый раз обвиняют во вторжении в территориальные воды другого государства.

В октябре с аналогичной ситуацией столкнулся Китай. Инцидент произошел у архипелага Сиша на Парасельских островах в Южно-Китайском море, говорилось в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Чжан Наньдуна.

"9 октября ракетный эсминец ВМС США John McCain без разрешения правительства КНР самовольно вторгся в территориальные воды возле китайских островов Сиша", - отмечалось в заявлении.

Как указал представитель китайского оборонного ведомства, силы морской авиации ВМС НОАК произвели идентификацию американского корабля и передали ему требование немедленно покинуть акваторию. Кроме того, она вели наблюдение за ним.

"США многократно направляли корабли в Южно-Китайское море для демонстрации силы. Они усиливают свое присутствие, грубо нарушают суверенитет Китая, а также вредят его интересам в сфере безопасности, наносят серьезный ущерб миру и безопасности в этом районе. Их полеты и навигация являются демонстрацией гегемонии и военными провокациями в чистом виде", - подчеркивается в заявлении старшего полковника.

Чжан Наньдун тогда заявил, что китайская сторона требует от США немедленно прекратить подобные провокационные действия, а также строго контролировать операции морских и воздушных сил во избежание случайных инцидентов.

"Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и акваториями возле них. Расположенные в этом районе силы постоянно принимают меры и делают все необходимые шаги, чтобы твердо защищать государственный суверенитет и безопасность родины, а также решительно отстаивать мир и безопасность в регионе", - констатировал официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК.

В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Основными фигурантами спора о принадлежности этих территорий выступают Вьетнам и КНР, но частичные или полные претензии на острова и окружающие их воды заявляют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.

Лидия Мисник