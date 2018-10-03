"Это наши острова": эсминец КНР напугал американцев

В МИД Китая объяснили инцидент с кораблем США в Южно-Китайском море

МИД Китая прокомментировал инцидент со сближением эсминца китайского ВМФ Luyang с эсминцем ВМС США Decatur в районе островов Наньша в Южно-Китайском море. Пекин подчеркивает, что КНР обладает "неоспоримым суверенитетом" над островами в регионе и прилегающим к ним водами, а США "прибегают к провокациям". Тихоокеанский флот США охарактеризовал приближение китайского корабля к своему эсминцу на 41 метр как "небезопасный и непрофессиональный маневр".

МИД Китайской народной республики прокомментировало инцидент возле островов Наньша в Южно-Китайском море.

"Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и прилегающими к ним водами", - подчеркнули в МИД КНР.

Эсминец ВМФ Народно-освободительной армии Китая Luyang приблизился к эсминцу Тихоокеанского флота ВМС США USS Decatur на опасное расстояние. В китайском МИДе подчеркнули, что американский корабль вошел в прилегающие к островам воды "без разрешения властей КНР", и в связи с этим в район был отправлен китайский корабль.

"Благодаря усилиям китайских властей и стран АСЕАН ситуация в море продолжает стабилизироваться, но США неоднократно прибегали к провокационным действиям в Южно-Китайском море", - добавили во внешнеполитическом ведомстве Китая.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителя Тихоокеанского флота США капитана Чарльза Брауна, что китайский эсминец Luyang совершил небезопасные маневры рядом с кораблем USS Decatur в Южно-Китайском море. Браун рассказал, передает НСН, что

китайский корабль приблизился к американскому ракетному эсминцу с требованием покинуть территориальные воды КНР. Он отметил, что в один момент дистанция между кораблями составила около 41 м, из-за чего USS Decatur пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения.

В конце мая 2018 года Китай заявил протест в связи с проходом двух кораблей ВМС США - ракетного эсминца USS Higgins и ракетного крейсера USS Antietam - возле спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море. МИД КНР настоятельно призвал Вашингтон прекратить нарушать суверенитет КНР, а китайское минобороны считает, что США "навредили построению стратегического взаимного доверия".

Военные корабли прошли у островов Вуди, Линкольн, Тритон и Три. Эти острова Китай считает своими, однако свои претензии на Парасельские острова предъявляют также Вьетнам и Тайвань.

3 мая китайские военные тайно установили зенитный ракетный комплекс и противокорабельные крылатые ракеты на трех военных объектах, расположенных на островах спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Вооружения НОАК размещены на трех военных базах на рифах Саби, Мисчиф и Файери-Кросс к западу от Филиппин. Передислокация военной техники и средств заняла у НОАК порядка 30 дней, сообщил телеканал CNBC.

Установленные на архипелаге ракеты могут поражать цели на море на расстоянии до 550 км, а воздушные объекты - на расстоянии до 300 км. Кроме того, американским журналистам стало известно, что Китай разместил на спорном архипелаге оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и глушилки для создания помех.

В Пентагоне убеждены, что действия Пекина лишь подогреют взаимное недоверие между сторонами, которые предъявляют права на архипелаг. Острова Спратли оспаривают сразу шесть государств - Китай, Вьетнам, Филиппины, Бруней, Малайзия и Тайвань. Всего в архипелаг входит 45 небольших островов.

Несмотря на свой микроскопический размер, острова Спратли важны стратегически, а геологические исследования говорят о наличии солидного количества нефти, газа и других полезных ископаемых. По данным минэнерго США, в породе в районе "банки Рида" на архипелаге скрывается до 5,4 млрд баррелей нефти и до 55 трлн кубометров природного газа.

В середине зимы 2017 года КНР выразила неудовлетворение тем, что эсминец американских ВМС USS Hopper прошел вблизи от рифа Скарборо, являющегося предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами. После этого США были обвинены Китаем в нарушении суверенитета.

США в ответ на обвинения китайских властей, как и сейчас, заявили, что американский эсминец "Хоппер" прошел вблизи острова в соответствии с принципом открытого моря, гарантирующим свободное судоходство. Более того, Пентагон призвал не усматривать в этой ситуации какого-либо политического подтекста.

Китай планирует расширение военной мощи для защиты национальных стратегических интересов по всему миру, следует из утечки внутренних документов, передает издание Japan Times cо ссылкой на агентство Kyodo News.

Отмечается, что в документах содержится информация об усилении напряженности в регионе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также рост напряженности с США и соседними государствами, включая Японию.

Иван Жуковский