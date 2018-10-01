Войти
01.10.2018
Интерфакс-АВН

Интеллектуальные боеприпасы с дистанционным подрывом поступят в армию уже в следующем году - разработчик

645
0
+1
Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш"
Экспозиция АО "Завод "Пластмасс", входящего в состав научно-производственного концерна "Техмаш".
Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные уже в 2019 году получат первые партии интеллектуальных боеприпасов с дистанционным подрывом, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.

"Разработка боеприпасов в калибре 30 мм ведется на базе нашего предприятия НПО "Прибор". В следующем году запланирована поставка партии таких выстрелов для проведения опытно-войсковой эксплуатации боевой машины поддержки танков (БМПТ - ИФ). В данный момент ведутся государственные испытания этих выстрелов", - сказал А.Кочкин.

По его словам, госиспытания боеприпасов калибром 30мм могут быть завершены в 2019 году. "Они должны быть реализованы на БМПТ. На ней будет установлена аппаратура для передачи данных на подрыв взрывателя", - добавил замгендиректора концерна.

Ранее гендиректор "Техмаш" Владимир Лепин сообщил "Интерфаксу", что в концерне планируют до 2020 года завершить испытания дистанцинно подрываемых боеприпасов для бронетехники на платформах "Армата", "Бумеранг" и "Курганец-25".

О начале испытаний новых боеприпасов сообщалось в октябре 2016 года. По словам Сергея Русакова, возглавлявшего в то время концерн, снаряды получат миниатюрный взрыватель с искусственным интеллектом, позволяющий запрограммировать снаряд на подрыв в определенное время.

"Это время автоматически рассчитывается компьютером в зависимости от расстояния до цели. Подлетев к цели, боеприпас взрывается и создает облако из нескольких тысяч шрапнельных шариков, которое способно вывести из строя малоразмерный беспилотник или, например, разведывательный квадрокоптер",- сказал С.Русаков.

Гендиректор НПО "Прибор" Юрий Набоков сообщил, что на первом этапе боеприпасы получат 57-мм боевые модули АУ-220М "Байкал", вошедшие в состав вооружения бронетранспортеров "Бумеранг", боевых машин пехоты на базе платформы "Армата" и БМП "Курганец-25".

"В дальнейшем мы планируем разработать боеприпасы калибром 30 мм для более старых БТР-82, БМП-2 и БМП-3", - отметил Ю.Набоков.

БМПТ "Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

"Терминатор" для российской армии создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A. По данным начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) полковника Андрея Терюхова, партия из 10 боевых машин поступит в ЦВО до конца года.

Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

"Курганец-25" (концерн "Тракторные заводы") - универсальная гусеничная платформа, на базе которой создается боевая машина пехоты, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

29.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
АУ-220М
БМП-2
БМП-3
БМПТ Рамка-99
БТР-82
Бумеранг
Курганец-25
ПТ-76
Т-90 "Владимир"
Тракторные заводы
Компании
Минoбороны РФ
Прибор НПО
Ростех
Техмаш НПК
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
ИТ
Похожие новости
24.04.2017
Поставки новейшей бронетехники на платформе "Курганец" начнутся через год-два
18.10.2016
В армейские арсеналы вернули шрапнель
23.04.2018
В России испытывают новейшие боеприпасы
18.10.2016
Техмаш испытывает новые боеприпасы для малокалиберных пушек
14.08.2017
"Курганмашзавод" рассчитывает на скорое принятие на вооружение новой бронетехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 15:09
  • 6
Эксперт: беспилотник встроили в ракету "Смерча" для преодоления ПВО противника
  • 01.10 14:57
  • 3
Минобороны планирует закупить отечественные компьютеры "Эльбрус"
  • 01.10 14:43
  • 1
Юбилей 90 лет Воронежскому механическому заводу (ВМЗ)
  • 01.10 14:38
  • 2
Знакомьтесь - "Орион-Е". Группа "Кронштадт" представила ударный дрон
  • 01.10 14:24
  • 2
РФ не позволит США организовать морскую блокаду, заявляют российские адмиралы
  • 01.10 14:19
  • 2
"Все, что нужно знать о Су-57"
  • 01.10 14:13
  • 257
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 01.10 13:44
  • 1
ОСК рассчитывает получить заказ на перспективный российский эсминец "Лидер"
  • 01.10 13:18
  • 7578
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 01.10 12:16
  • 367
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 01.10 12:07
  • 16
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 01.10 11:54
  • 140
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 01.10 11:26
  • 8
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 01.10 10:50
  • 44
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 01.10 10:32
  • 3
Украина рассчитывает купить американские системы ПВО