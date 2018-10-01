Интеллектуальные боеприпасы с дистанционным подрывом поступят в армию уже в следующем году - разработчик

Москва. 29 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные уже в 2019 году получат первые партии интеллектуальных боеприпасов с дистанционным подрывом, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.

"Разработка боеприпасов в калибре 30 мм ведется на базе нашего предприятия НПО "Прибор". В следующем году запланирована поставка партии таких выстрелов для проведения опытно-войсковой эксплуатации боевой машины поддержки танков (БМПТ - ИФ). В данный момент ведутся государственные испытания этих выстрелов", - сказал А.Кочкин.

По его словам, госиспытания боеприпасов калибром 30мм могут быть завершены в 2019 году. "Они должны быть реализованы на БМПТ. На ней будет установлена аппаратура для передачи данных на подрыв взрывателя", - добавил замгендиректора концерна.

Ранее гендиректор "Техмаш" Владимир Лепин сообщил "Интерфаксу", что в концерне планируют до 2020 года завершить испытания дистанцинно подрываемых боеприпасов для бронетехники на платформах "Армата", "Бумеранг" и "Курганец-25".

О начале испытаний новых боеприпасов сообщалось в октябре 2016 года. По словам Сергея Русакова, возглавлявшего в то время концерн, снаряды получат миниатюрный взрыватель с искусственным интеллектом, позволяющий запрограммировать снаряд на подрыв в определенное время.

"Это время автоматически рассчитывается компьютером в зависимости от расстояния до цели. Подлетев к цели, боеприпас взрывается и создает облако из нескольких тысяч шрапнельных шариков, которое способно вывести из строя малоразмерный беспилотник или, например, разведывательный квадрокоптер",- сказал С.Русаков.

Гендиректор НПО "Прибор" Юрий Набоков сообщил, что на первом этапе боеприпасы получат 57-мм боевые модули АУ-220М "Байкал", вошедшие в состав вооружения бронетранспортеров "Бумеранг", боевых машин пехоты на базе платформы "Армата" и БМП "Курганец-25".

"В дальнейшем мы планируем разработать боеприпасы калибром 30 мм для более старых БТР-82, БМП-2 и БМП-3", - отметил Ю.Набоков.

БМПТ "Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

"Терминатор" для российской армии создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A. По данным начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) полковника Андрея Терюхова, партия из 10 боевых машин поступит в ЦВО до конца года.

Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

"Курганец-25" (концерн "Тракторные заводы") - универсальная гусеничная платформа, на базе которой создается боевая машина пехоты, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.