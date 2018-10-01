Новейший рейдовый буксир "РБ-2186" проекта 16609, построенный на предприятии "Пелла" доставлен на Тихоокеанский флот

ЦАМТО, 28 сентября. Новейший рейдовый буксир "РБ-2186" проекта 16609, построенный на санкт-петербургском предприятии "Пелла" для ВМФ России в рамках программы оснащения вспомогательного флота, успешно доставлен к месту базирования на Тихоокеанском флоте.

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах (плавание в морских районах с удалением от места базирования более 100 миль), снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, а также хождения в разреженном однолетнем льду толщиной 0,6-0,8 м.

Длина буксира составляет 28,5 м, ширина – 9,5 м, осадка габаритная – 4,48 м, скорость – около 12 узлов, сила тяги на гаке – не менее 39 т.

Палубное оборудование:

- носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка с тяговым усилием на первом слое барабана 100 кН и удерживающим усилием на тормозе 1383 кН;

- буксирный гак с тяговым усилием 481 кН с устройством быстрой отдачи.

На буксире также установлен гидравлический кран-манипулятор грузоподъемностью 910 кг на вылете стрелы 6,09 м.

Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения (производительность 800 м3/ч, два водяных лафетных ствола, система водяных завес), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.