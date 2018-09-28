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28.09.2018
ИноСМИ

Times of India: Индия купит С-400, несмотря на угрозу санкций США

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.
Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

Индия готова подписать контракт на приобретение пяти новейших российских зенитных ракетных комплексов С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов. Об этом сообщает "Таймс оф Индиа" со ссылкой на источники в правительстве. Решение принято в преддверии визита в страну Владимира Путина, намеченного на начало октября.

Разрешение на покупку дал комитет по вопросам безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди. Однако правительство Индии пока не прокомментировало ситуацию. С-400 "Триумф" может обнаруживать, отслеживать и уничтожать вражеские стратегические бомбардировщики, истребители-"невидимки", самолеты-шпионы, ракеты и дроны. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Издание напоминает, что США в прошлый четверг ввели санкции против китайских военных, приобретших у России С-400 и Су-35 в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который призван предостеречь страны от покупки российского оружия или иранской нефти. Китай поставит на вооружение шесть комплексов С-400. Индия рассчитывает все же избежать американских санкций за приобретение пяти дивизионов С-400 и 200 вертолетов Камов-226Т.

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27.09.2018
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Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Путин Владимир
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