Стратегические военные учения "Восток-2018": ожесточенное сражение у села Цугол продемонстрировало талант НОАК (Гуаньча, Китай)

Китайский военные эксперты издания «Гуаньча» подробно разобрали ход совместных военных учений «Восток-2018». Исходя из этих учений они смело выделили успехи НОАК во всех сферах, а также заключили, что «готовиться к войне — значит отпугнуть ее». «Будучи силой справедливости, которая защищает мир во всем мире, усиление боеспособности китайской армии — это вклад в обеспечение мира во всем мире», — считают эксперты «Гуаньча».

Завершились грандиозные военные учения "Восток-2018". Так как подобные крупные военные учения впервые продемонстрировали миру результаты широкомасштабной военной реформы Китая, развитие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) оказалось в центре всеобщего внимания. 14 сентября многочисленные официальные СМИ, такие как "Газета Народно-освободительной армии Китая", CCTV7, сайт Министерства обороны Китая, опубликовали детальную информацию о военных учениях "Восток-2018". Из этих сообщений становится понятно, что НОАК в ходе маневров в полной мере продемонстрировала качество и превосходство вооружения и снаряжения китайских войск, превосходство объединенных формирований и уровень информатизации, а также провела прекрасные совместные воздушные и наземные операции на территории России, которые засвидетельствовали положительные результаты военных преобразований.

Пересечь границу государства и присоединиться к учениям. Китайские войска, участвующие в маневрах, на плацдарме иностранного государства готовились защищать мир от угроз, одновременно демонстрируя решимость и способность китайской армии охранять мир во всем мире. В пятом выпуске "Газеты Народно-освободительной армии Китая" от 13 сентября в ряде статей приводится достаточно много деталей о военных учениях "Восток-2018".

Мобильная оборона

Первым этапом совместных крупномасштабных тренировочных боевых операций стала мобильная оборона. Механизированный корпус "синих" (незаконных военных формирований) сперва поднял восстание на позициях "красных". В 11 часов по местному времени китайские и российские войска первой линии воспользовались вертолетами для спуска на заранее установленные позиции для осуществления обороны, реализации быстрой мобильной обороны, защиты бронетанковых войск для осуществления контратаки. Корреспондент выяснил, что во время маневров российские военные, принимая в расчет специфику районов учений, оперативно устанавливали различные мишени - неподвижные цели, движущиеся мишени, скрытые объекты. Все они представляют собой низкоуровневые мишени, прилегающие к земле и имитирующие реальные объекты.

Парад моторизованной и авиационной техники, участвующей в военных маневрах российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018" на полигоне Цугол. Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В это время механизированный корпус объединенных войск спрятался в полуподземной бункере, спокойно ожидая приказа наступления в контратаку. В 11:30 по местному времени, находящиеся в полуподземном бункере офицеры и солдаты, получившие приказ нанести оборонительные удары по первой линии условного "противника", напряженно готовились к нанесению удара и ждали подходящего момента для атаки.

После атаки первой линии незаконными военными формированиями, китайско-российские силы нанесли стремительные удары, которые заблокировали воздушную атаку противника. В 11:50 по местному времени в аэропорту российского города Чита, находящегося в 300 километров от полигона "Цугол", многочисленные боевые самолеты военно-воздушных сил Китая - "Летающие тигры" - выехали на самолетные площадки и, принимая на борт авиабомбы, ожидали приказа к взлету. Согласно плану маневров, группа пилотов, состоящая из летной бригады авиации ВВС, расположенной в северных районах боевых действий, под руководством авиационного наводчика должна была нанести противнику огневой удар. Шесть вертолетов Ми-171, шесть вертолетов Harbin Z-9 и 12 вертолетов Harbin Z-19 стремительно поднялись в воздух. Впоследствии вертолеты китайских и российских объединенных войск также прибыли на линию фронта и нанесли удар по врагу. В то же время воздушные подразделения китайской армии направляли военно-воздушные войска, чтобы фланг осуществлял прикрытие механизированного корпуса.

После нанесения огневого удара и блокировки атак с воздуха, объединенные батальоны китайской армии начали контратаку на незаконные военные формирования. В 12:13 по радио был передан приказ о выполнении операции. Тут же из полуподземного бункера возникла военная техника, которая одна за другой устремилась к "вражеской" цели. Объединенные формирования, принимавшие участие в учениях, представляют собой новый тип бригад, образованных в ходе реформы национальной обороны и армии. Новое основное боевое вооружение, которое используется офицерами и солдатами таких бригад, было разработано лишь полгода назад. До участия других государств они делали упор на проведении совместных тренировок различных специальных войск, на комплексной подготовке военных подразделений, но прежде всего они выработали полную боеспособность.

Военные обозреватели интернет-портала "Гуаньча" считают, что при сравнении средних бригад и американских бригад такого же типа становится очевидным превосходство в огневой мощи отрядов, лагерей и бригад, в степени осведомленности, в более высокой степени интеграции. В сравнении с бригадой "Страйкер", которая не отличается мастерством в атаках, такие бригады обладают очень высокой боеспособностью. После проведения военной реформы в Китае это даже стало эталоном информационных войск.

На передовых позициях НОАК расположила быстроходные бригады среднего типа с высокой огневой мощью, чтобы использовать их в фазе мобильной обороны с целью изматывания противника, задействовав мобильность. По информации из "Газеты Народно-освободительной армии Китая", группа мобильной обороны, используя преимущества хорошей маневренности и силы колесной боевой техники, способной внезапно атаковать, и при тесном взаимодействии с группой контратаки, находясь в горном ущелье на глубине двух километров, попеременно вела огонь по "противнику" и очень быстро обеспечила ему окружение и уничтожение.

Перед этим во время учений на полигоне Чжужихэ в 2017 году, оснащенные такой же колесной боевой техникой войска "Вихрь" для быстрого перемещения задействовали 8-колесную боевую бригаду с сильной огневой мощью и превосходной информатизацией, что позволило уничтожить мощный механизированный корпус Мэна Гуанчжи, состоящего из гусеничных боевых машин.

Огневая контратака

После этого в 12 часов было дано разрешение на начало второго этапа военных учений - огневой контратаки. Артиллерийские дивизионы начали наносить удары по позициям и живой силе противника. На этот раз Народно-освободительная армия Китая направила несколько крупных гаубичных артиллерийских дивизионов 78-ой армейской группы, согласно отчету двух рот гаубичных артиллерийских дивизионов, роте ракетной пехоты и батареи противотанковых управляемых реактивных снарядов, гаубицы быстро наносили огонь, а ракетные установки стреляли в полную силу…

Условному "противнику" был нанесен мощный огневой удар артиллерийского подразделения, состоящего из различных видов вооружения, что дало пехоте возможность пойти в атаку. Под мощным артиллерийским огнем укрывшаяся в бункере мобильная оборона начала стремительный штурм, тесно взаимодействуя с другими подразделениями.

Все восемь ракетных установок пришли в действие! Командир ракетного артиллерийского дивизиона Го Цян, находясь в должности менее двух месяцев, возглавил группу, которая участвовала в широкомасштабных межгосударственных военных маневрах. Он сообщил репортерам, что такая сильная огневая мощь была использована впервые.

В тылу слышался яростный рев артиллерии, и на линии фронта ракетные группы также осуществляли внезапные атаки на бронетанковые войска противника. Как сообщается, первым, кто открыл огонь по условному врагу, был артиллерийский техник Ли Вэньцзе. В ходе мобильной обороны его задачей была защита переднего левого фланга, что представляло собой самую сложную боевую операцию, в которой было задействовано более десяти видов стрелкового оружия. Военные обозреватели "Гуаньча" считают, что это - первоклассная объединенная группа мобильной обороны, состоящая из противотанковых управляемых ракет Red Arrow 9, БМП-08 и 11-колесными броневиками, которые обладают мощной противотанковой способностью. В военных репортажах сообщается, что данные войска истощили огромный запас сил бронетанковых войск противника, прибывших для совершения наступления.

Владимир Путин выступает на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018. Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Переход в контрнаступление

Затем маневры перешли к третьему этапу - переходу в контрнаступление. Будучи ключевыми пунктами данных военных учений, мобильная оборона, огневое поражение и переход в контрнаступление, в которых принимали участие китайские войска, оказались под пристальным вниманием. Под обстрелами с воздуха и танков, группы контрнаступления Китая и России начали проводить широкую контратаку с обоих флангов. Журналисты обратили внимание, что китайская группа контрнаступления с успехом пересекла линию, и экипаж танков автоматически обнаруживал объект, открывал огонь и попадал точно в цель.

Следуя стратегии "плохой танк - изматывание противника, хороший танк - наступление в контратаку", в ходе осуществления контрнаступления Народно-освободительная армия Китая задействовала танки Тип 99, российские войска - T-72B3. Во время атаки российская сторона продемонстрировала особую тактику танкового взвода - "вращение танков". Командир батальона Ван Сяоцзюнь рассказал, что в ходе предыдущей совместной тренировки, он командовал танковым подразделением, которое вело огонь по первой линии. Через перископ он обнаружил, что танковый боевой строй российской армии на линии боя непрерывно менялся: некоторые продвигались вперед, а некоторые отступали, каждые три танка формировали круг и открывали огонь по цели. Тщательно изучив, Ван Сяоцзюнь сопоставил это с характеристиками оборудования китайской армии и перенял тактические приемы танковых подразделений российской армии.

В ходе маневров, эти учения также "восстановили" канонические кадры учений "Запад-81": создание переправ, форсирование водных преград тяжелыми военными формированиями. Как сообщается, после начала маневров части китайской армии незамедлительно начали строить переправы, гарантируя своевременный проход тяжелых военных формирований через реку Онон! После начала маневров китайская группа обеспечения комплексной поддержки получила приказ от руководства.

В соответствии с приказом офицеры и солдаты понтонного подразделения группы, обеспечивающей комплексную поддержку, должна была быстро покинуть лагерь. После того, как Китай и Россия осуществили совместную инженерную разведку, руководство получило предварительную карту возможных мест для форсирования бассейна реки Онон.

В критической ситуации на поле боя Лю Хаоцзе - командир инженерных подразделений, участвующих в маневрах, быстро реализовал программу действий: "Россия построила две переправы в верхнем и нижнем течении реки и направила вооруженного дозорного, Китай предварительно выбрал середину реки как место для понтона и отвечал за имитацию атаки во время переправы формирований, после форсирования войск - их наступление по маршрутам 1, 2, 3 соответственно…"

Когда проводились учения "Запад-81" советские люди сетовали, каким образом на тот момент новые понтонные подразделения Советский Армии смогли осуществить быструю переправу через Днепр. Тогда же советский комментатор уже задавался подобным вопросом в документальном фильме: "Мы понесли большие потери убитыми и ранеными, сражаясь на Днепре много месяцев, сейчас же мы форсировали Днепр всего лишь за три дня".

Однако среди солдат китайских понтонных подразделений такого настроения не было. Главное на войне - скорость, под огневой завесой китайско-русское тяжелые бригады, состоящие из различных видов орудий, разделились на колонны и форсировали реку, направляя войска на передовые линии фронта.

В соответствии с потребностями войны, китайские подразделения, осуществившее форсирование, должны были в течение пяти минут создать проход и построить упрощенную пристань. Командир понтонных подразделений Сюй Пэн руководил офицерами и солдатами, чтобы те завладели разводным мостом, осуществили форсирование и соединили с ним пристань. Менее чем за 20 минут 160-метровый понтон соединил оба берега. С восточной стороны берега, на котором расположились китайские подразделения, показались основные боевые танки России и совершили успешную незаметную переправу. Объединенная военная техника китайской армии также осуществила быструю переправу через понтонный мост.

13 сентября во второй половине дня после окончания совместной кампании в рамках учения "Восток-2018" и по завершении осмотра поля боя, Шао Юаньмин - Заместитель начальника Объединенного штаба Центрального Военного совета КПК (ЦВС) и руководитель штаба учений китайской стороны - рассказал журналистам о результатах китайской армии, полученных за время участия в маневрах, а также указал на перспективы углубления практического и дружеского сотрудничества вооруженных сил Китая и России.

Шао Юаньмин заявил, что эти учения были очень успешными, они вдохновили и произвели неизгладимое впечатление. В настоящее время под стратегическим руководством и личным стимулированием глав обоих государств во всесторонних партнерских отношениях стратегического сотрудничества Китая и России наметилась тенденция более активного развития, оно вступило в новую эру высокого уровня и большого развития. И Россия, и Китай являются великими державами, которые создали новую образцовую модель международных отношений, в их основе лежит взаимовыгодное сотрудничество, и это внесло значительный вклад в отстаивание мира во всем мире.

Военные обозреватели интернет-портала "Гуаньча" полагают, что эти учения представляют собой стандартную военную конфронтацию армейских объединений советского типа и соответствуют военной доктрине советской и российской армий. Российской армией было сымитировано два высокомеханизированных "незаконных военных формирования", которые, используя механизированные корпуса, развернули масштабное наступление на российскую армию. Объединенные войска Китая и России использовали маневренную силу, например, атака с воздуха или задействование бригады среднего типа для осуществления постепенного наступления на вражеские позиции, применение огня и механизированной армии для изнурения противника, и, наконец, включение тяжелые танковые бригады для быстрого удара. В ходе боевой операции была одержана победа, которую можно назвать кульминацией Второй мировой войны, и такая кульминация невольно напомнила о Курской битве.

С военной точки зрения эти маневры действительно подразумевают проверку и испытания, в них больше военной значимости, нежели политической. Целью обеих сторон была проверка боеспособности собственных войск, а не имитация на установленной территории "высокотехнологичной научно-технической" локальной войны. И именно такие проверочные учения в наибольшей степени способны оценить результаты реформирования китайской армии.

Исходя из ситуационной карты России, два объединенных батальона НОАК совместно с артиллерийской бригадой, службой тыла, авиацией сухопутных войск и авиаштурмом могут смоделировать ситуацию ведения сражения НОАК в одном направлении.

После военной реформы армейские группы китайских войск были разделены на средние и тяжелые бригады. Среди них бригады среднего типа оснащены колесным оборудованием, в которых задействована восьмиколесная техника, обладающая отличной стратегической и тактической маневренностью, также она применяется в мобильной обороне в первой ударной волне при защите территории.

В ходе учений была хорошо отражена стратегическая и тактическая маневренность восьмиколесной техники. Перед атакой противника восьмиколесная бригада чувствовала себя уверенно, полагаясь на собственную маневренность, она могла с легкостью спрятаться за пределами радиуса атаки. После того как враг нанес удар, восьмиколесная бригада, используя собственную маневренность, обеспечила массовое огневое воздействие, состоящее, главным образом, из БМП, броневиков и противотанковых управляемых ракет, затем стремительно направилась на позицию для противостояния бронетанковым войскам условного противника, медленно его изматывая.

Кроме этого были продемонстрированы превосходные характеристики огневой мощи бригады среднего типа. В ходе контратаки и осуществления мобильной обороны огневая мощь артиллерийской бригады среднего типа, маневренные контейнерные комплексы ракетного оружия и колесная артиллерия с дальнобойностью в 27 километров нанесли удар по условному врагу. Подобная огневая мощь позволила бригадам среднего типа чувствовать себя еще более уверенно в оборонительной операции. По результатам военных докладов можно заметить, что в этих военных учениях действительно проявились высокие маневренные боевые действия объединенной бригады среднего типа, которые эффективно изнурили наступательные силы противника.

Россия не обладает подобными бригадами среднего типа, которые участвовали в военных учениях, поэтому в ходе первоначальной мобильной обороны российские военные задействовали T-72б3м, T-62мв и другие старые модели танков для замедления и изнурения условного противника, что в полной мере соответствует традиционной концепции Советской Армии "плохой танк - изматывание противника, хороший танк - наступление в контратаку".

Расплатой за это является то, что старая техника вынуждена находиться под огневой атакой, которую одновременно ведут различные типы техники, и потери от этого колоссальны. Сейчас российская армия проявляет большой интерес к средним бригадам и их эксплуатационным характеристикам. Китайские средние бригады могут дать российской армии более глубокое понимание американской бригады "Страйкер", когда столкнется с ней на своих западных боевых участках.

Что же касается создания тяжелых бригад, то техническое оснащение тяжелых орудий, отправленных Китаем для участия в военных маневрах в России, уже достаточно устаревшее. Сюда относится танк Тип 99, который использовался общевойсковыми бригадами на протяжении десяти лет. По сравнению с новым российским T-72б3 это уже устаревшая модель танка. Однако, несмотря на то, что они уже давно используются, танки Тип 99 имеют ряд преимуществ, как например, в области информатизации и в управлении огнем. После участия в сирийской войне достаточное число российских войск стало использовать практическую тактику танкового взвода: так называемое вращение танков. Подобный практический опыт очень ценен для танков китайской армии.

Как заключила "Газета Народно-освободительной армии Китая", готовиться к войне - значит отпугнуть ее; если вы готовы сражаться, возможно, вам и не придется этого делать; и чем больше вы оказываетесь не способным к удару, тем больше вы будете их терпеть. Совместные военные учения для повышения боеспособности - эффективный способ оценить перспективы будущих войн, держать под контролем нынешнюю степень подготовки и практики, а также создавать и развивать новые методы ведения войны. Мир - это то, к чему стремятся все народы, победа - то, к чему всегда стремятся армии всех стран. Будучи силой справедливости, которая защищает мир во всем мире, усиление боеспособности китайской армии - это вклад в обеспечение мира во всем мире.

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Ван Шичунь