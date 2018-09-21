Обзор программы создания Ил-114-300

Программа создания регионального турбовинтового самолёта Ил-114-300 в обновлённом техническом лице получила государственную поддержку. Это позволяет разработчику широким фронтом развернуть работы по проектированию самолёта в обновлённом техническом лице, параллельно решая вопросы подготовки производства. Благодаря использованию задела по программе Ил-114, существует возможность ускорить испытания силовой установки, бортового оборудования и систем. Как ожидается, первые три серийных самолёта могут быть построены до конца 2021 года. "АвиаПорт" приводит сведения о ходе реализации проекта.

Создание опытных образцов

Первый полёт первого опытного самолёта Ил-114-300 должен состояться до начала лета 2019 года, сообщил "АвиаПорту" информированный источник в авиапроме. Он уточнил, что технический облик этого самолёта будет отличаться от серийных машин. Первый борт будет предназначен для проведения испытаний и сертификации большей части оборудования комплекса, систем и бортового оборудования, а также авиадвигателей ТВ7-117СТ-01.

Как ожидается, первый опытный самолёт будет продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. По словам собеседника, "в настоящее время сложно сказать, будет ли Ил-114-300 демонстрироваться в полёте, но на статической стоянке он демонстрироваться должен".

Второй опытный самолёт, который будет соответствовать типовой конструкции, будет изготовлен на авиазаводе в Луховицах. Этот самолёт примет участие в программе заводских, а затем и сертификационных испытаний.

Лётные испытания двигателя ТВ7-117СТ сейчас осуществляются на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Ожидается, ТВ7-117СТ-01 будет сертифицирован в 2020 году. Первые двигатели для лётных испытаний, будут отгружены "Объединенной двигателестроительной корпорацией" в конце текущего или в начале 2019 года. Также ОДК передаст разработчику самолёта макеты двигателей. Гражданский вариант двигателя для Ил-114-300 будет отличаться от "военного" варианта для Ил-112В отсутствием чрезвычайного режима.

Подготовка производства

Серийное производство Ил-114-300 будет развёрнуто на мощностях Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" на производственной площадке в подмосковных Луховицах. Как ожидается, первые три серийных самолёта будут изготовлены в октябре-декабре 2021 года. В дальнейшем будет выдерживаться темп 12 самолётов в год.

Собеседник агентства отметил, что в серийном производстве Ил-114-300 предусмотрено построение широкой кооперации с предприятиями ОАК. Основные детали и агрегаты в Луховицы будут поставляться Нижегородским авиастроительным заводом "Сокол", Воронежским акционерным самолетостроительным объединением и предприятием "Авиастар-СП". В то же время, принято решение об отказе от использования производственного задела бывшего Ташкентского авиационного производственного объединения (ТАПО им. Чкалова) при выпуске первых серийных Ил-114-300.

Оценки рынка

На начальном этапе проекта был подготовлен бизнес-план, который содержал сравнение транспортных возможностей конкурирующих типов самолётов. Ил-114-300 по величине максимальной грузоподъёмности занимает промежуточное положение между самолётами АТR-72 и Ан-140. Дальность полёта Ил-114-300 с максимальной коммерческой нагрузкой сопоставима с дальностями самолётов АТR-72 и Q400. При полете на дальности 1-3 тыс. км масса коммерческой нагрузки самолёта Ил-114-300 практически эквивалентна указанному показателю самолёта Ан-140. Однако на более дальних маршрутах Ил-114-300 полностью превосходит своих конкурентов. По мнению составителей отчёта, транспортные возможности самолёта Ил-114-300 полностью конкурентоспособны в сравнении с характеристиками самолётов-аналогов.

Ранее Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации передал разработчику оценки потребности авиарынка в самолётах типа Ил-114-300 в различных модификациях. В соответствии с этими оценками, всего на период до 2030 года потребуется 300 самолётов типа Ил-114-300, из которых минимально 180 самолётов потребуется на замену выбывающих с 2021 года из эксплуатации гражданских Ан-24 и Ан-26. Кроме того, значительное количество самолётов этого типа необходимы на замену тех машин, которые выбывают из эксплуатации у военных и силовых структур. "Также надо учитывать и значительный экспортный потенциал: при поступлении самолёта на вооружение в России потенциальные инозаказчики явно активизируются", - считает собеседник. Также он напомнил, что проведённый в середине нынешнего десятилетия опрос авиакомпаний выявил потребности в объёме не менее 150 самолётов на период до 2030 года. Тогда же были оценены потребности силовых структур не менее, чем в 100 бортах, в том числе в вариантах специального применения.

Заинтересованность Минобороны России в самолётах типа Ил-114-300 продиктована необходимостью замены в следующем десятилетии значительного парка самолётов специального назначения Ил-38, Ил-20, Ил-22, построенных в советское время. "На базе Ил-114-300 по Техническим требованиям заказчика могут быть разработаны и изготовлены самолёты в патрульном варианте, для радиолокационной и иной разведки, радиоэлектронной борьбы", - пояснил собеседник.

Он также отметил, что привлекательность Ил-114-300 обусловлена большой продолжительностью полёта (в патрульном варианте до 9 часов) и существенной (не менее 6,8 т) грузоподъёмностью, позволяющей устанавливать самое различное специальное оборудование, комплексы и аппаратуру. "В ходе эксплуатации лаборатории Ил-114ЛЛ в НПП "Радар ммс" была на практике подтверждена целесообразность создания на платформе Ил-114 семейства самолётов специальной авиации: патрульного самолёта, воздушного командного пункта, самолёта аэрофотосъёмки и других вариантов и модификаций", - подчеркнул специалист.

Как ожидается, уже в октябре-ноябре текущего года состоится подписание твёрдого контракта на поставку Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) до 50 самолётов Ил-114-300 с ежегодной поставкой по 12 самолётов этого типа на период до примерно 2025 года. Касаясь поставок самолётов силовым структурам, собеседник отметил, что госзаказчик примет решение о создании спецверсий и контрактации самолётов в необходимой комплектации после завершения лётных испытаний самолёта.

Самолёт Ил-114-300 предназначен для перевозки до 60 пассажиров, грузов и почты. Должен эксплуатироваться с ВПП с искусственным покрытием класса А, Б, В, Г и ГВПП с плотностью грунта 7,5 кг/см2 (5,5 кг/см2 при ограничении взлётной массы), при температурах наружного воздуха от минус 50 до плюс 45 град Цельсия.

Максимальная взлётная масса составляет 23,5 т; максимальная масса коммерческой нагpузки - 6800 кг (при максимальном запасе топлива коммерческая нагрузка составляет до 1500 кг. Крейсерская скорость - 500 км/ч; крейсерская высота полёта - до 7600 м; дальность полёта: с максимальным количеством пассажиров - 2000 км, с максимальным запасом топлива - до 5000 км.; длина разбега / пробега - 650 / 550 м.

Ранее сообщалось, что в самолёте Ил-114-300 будет применён современный российский пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК-114М2, двигатели ТВ7-117СТ-01 мощностью по 2900 л.с. с малошумными шестилопастными воздушными винтами, которые обеспечивают высокую топливную эффективность и низкий уровень шума согласно требованиям Международного стандарта ИКАО, Приложение 16 Глава 4. В качестве вспомогательной силовой установки используется ТА-14-114.

Дмитрий Козлов