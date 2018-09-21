Контракт на поставку Экваториальной Гвинее российских "Панцирей" вступил в силу - директор ФСВТС

Претория. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия приступила к реализации контракта на поставку двух зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" Экваториальной Гвинее, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Контракт подписан и вступил в силу. Работа по его реализации выполняется в соответствии с достигнутыми договоренностями", - сказал Д.Шугаев в интервью "Интерфаксу" на выставке AFRICA AEROSPACE & DEFENCE в ЮАР.

Контракт на поставку двух комплексов был подписан в ходе международного форума "Армия-2017".

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от средств воздушного нападения. Разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы").

"Панцирь-С1" способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км на высоте до 15 км. Скорость зенитной ракеты 57Е6 - 1300 метров в секунду. ЗРПК может одновременно работать по четырем целям, применяться для поражения не только воздушных, но также наземных и морских целей, живой силы. Способен вести огонь в движении и с места, а также с коротких остановок.

Выставка AFRICA AEROSPACE & DEFENCE проходит с 19 по 23 сентября. Единую российскую экспозицию на форуме организует "Рособоронэкспорт". На стенде компании представлено более 280 образцов продукции военного назначения, произведенных предприятиями российского оборонного комплекса.