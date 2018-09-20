В Минобороны РФ назвали техническую неисправность предварительной причиной крушения МиГ-31 в Нижегородской области
Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Дальний истребитель-перехватчик МиГ-31 упал из-за технической неисправности в Нижегородской области, оба пилота катапультировались, сообщили в Минобороны РФ.
"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы их жизни ничего не угрожает", - сказали в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, инцидент произошел в среду около 15:30 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области. МиГ-31 принадлежал к центру подготовки авиационного персонала, сказали военные.
В мае этого года сообщалось об инциденте с МиГ-31 под Пермью. Тогда пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что произошло возгорание правого двигателя самолета при движении по взлетно-посадочной полосе на аэродроме в Пермском крае, никто не пострадал.
МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 М (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.
Самолет способен вести длительное патрулирование, бороться с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. МиГ-31 может одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.
МиГ-31 могут оснащаться новым российским оружием - гиперзвуковым комплексом "Кинжал". МиГ-31 с "Кинжалами", как сообщалось, несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.
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