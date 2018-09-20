В Минобороны РФ назвали техническую неисправность предварительной причиной крушения МиГ-31 в Нижегородской области

Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БСМ (бортовой номер "94 синий") ВКС России в ходе перелета с «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» на аэродром Саваслейка. Нижний Новгород, 26.11.2015.

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Дальний истребитель-перехватчик МиГ-31 упал из-за технической неисправности в Нижегородской области, оба пилота катапультировались, сообщили в Минобороны РФ.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы их жизни ничего не угрожает", - сказали в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, инцидент произошел в среду около 15:30 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области. МиГ-31 принадлежал к центру подготовки авиационного персонала, сказали военные.

В мае этого года сообщалось об инциденте с МиГ-31 под Пермью. Тогда пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что произошло возгорание правого двигателя самолета при движении по взлетно-посадочной полосе на аэродроме в Пермском крае, никто не пострадал.

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 М (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Самолет способен вести длительное патрулирование, бороться с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. МиГ-31 может одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

МиГ-31 могут оснащаться новым российским оружием - гиперзвуковым комплексом "Кинжал". МиГ-31 с "Кинжалами", как сообщалось, несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.