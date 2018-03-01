О каком новом супероружии России рассказал Путин



Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС — о новейших системах вооружений, о создании и успешных испытаниях которых сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ

1 марта президент РФ Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию РФ, в котором кроме экономических, международных и социальных тем были затронуты вопросы обороноспособности государства и создания в РФ новых образцов стратегического и гиперзвукового оружия, а также комплексы вооружения на новых физических принципах. Однако он уточнил, что имеются еще такие перспективные разработки, информация о которых пока закрыта.

"Особенно подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия — по сути, новые виды стратегического оружия, а не задел времен Советского Союза", — сказал Путин, отметив, что все, о чем было сказано в послании, — результат работы последних лет десятков научных организаций, бюро и институтов.

В ходе выступления Путин также напомнил, что обладание гиперзвуковым оружием "дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы". Также президент заявил о разработке небаллистических видов стратегического оружия (не используют баллистические траектории полета при движении к цели), против которого системы ПРО бессмысленны.

По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, передовое оружие, о котором говорил Путин, поможет избежать втягивания России в очередную гонку вооружений и делает ПРО США "дырявой". В России создано самое современное и опережающее на многие годы, а по отдельным направлениям и на десятилетия оружие.

То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот "зонтик" ПРО, получается "дырявый". И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот "зонтик" им приобретать

Сергей Шойгу

министр обороны России

Комментируя послание президента, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что все эти новейшие российские системы вооружений сведут на нет американские усилия в сфере ПРО, продемонстрируют уязвимость территории США и "шокируют Пентагон". ПРО США будет неэффективна против новых видов оружия.

Полагаю, что президент заявил о новых стратегических разработках с целью продемонстрировать уязвимость территории США, несмотря на их огромный военный бюджет, и подчеркнуть, что они не могут безнаказанно напасть на нас. Эти вооружения вызовут шок и в Пентагоне, и в ЦРУ, поскольку Владимир Путин объявил об этом открыто

Игорь Коротченко

главный редактор журнала "Национальная оборона"

"Сармат" — без ограничений по дальности

Говоря о конкретном оружии, Путин начал с сообщения о начале активной фазы испытаний перспективного ракетного комплекса "Сармат". Он придет на смену комплексу Р-36М2 "Воевода", созданному еще в Советском Союзе. По словам президента, "все и всегда признавали его высокую боевую мощь, наши зарубежные коллеги присвоили ему даже весьма угрожающее наименование, но возможности ракеты "Сармат" значительно выше".

Путин продемонстрировал видеозапись, дающую представление об основных характеристиках "Сармата", который, в частности, не имеет ограничений по дальности полета. У "Воеводы" дальность — 11 тыс. км.

При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО; дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО

Владимир Путин

президент России

По его данным, новый комплекс "способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс". "Сармат" — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха", — уверен Путин.

"САРМАТ" Назван в честь кочевых племен сарматов, которые в VI–IV веках до н. э. населяли территории современных России, Украины и Казахстана.

Тяжелая межконтинентальная жидкостная баллистическая ракета (МБР) под кодом РС-28, которую разрабатывает Государственный ракетный центр имени академика Виктора Макеева с 2000-х годов. В июне 2011 года с Министерством обороны РФ был подписан государственный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ. 26 октября 2016 года было опубликовано первое изображение этой ракеты. Прототип МБР был готов осенью 2015 года, сроки бросковых испытаний на космодроме Плесецк неоднократно сдвигались из-за неготовности шахтной пусковой установки. 27 декабря 2017 года СМИ сообщили о первом успешном бросковом испытании прототипа ракеты. Известно, что в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года МБР РС-28 начнут получать Ракетные войска стратегического назначения.

Как ранее заявлял ТАСС экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин, "мы не собираемся первыми наносить ядерный удар, "Сармат" предназначен для ответно-встречного удара. Мы успеем это сделать, пока в нашу сторону будут лететь ракеты противника". Именно для их обнаружения, по его мнению, на боевое дежурство по границам страны ставятся радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении класса "Воронеж". "Вероятный или потенциальный противник это знает, и потому "Сармат", как и другие ракетные комплексы, будет гарантией нашей безопасности", — сказал генерал.

В свою очередь командующий РВСН Сергей Каракаев говорил, что сроки службы стоящих сегодня на вооружении тяжелых ракет "Воевода" планируется продлить до 2027 года.

Авиационный комплекс "Кинжал"

Важнейшим этапом разработки вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса. С 1 декабря 2017 года в Южном военном округе (ЮВО) на боевое дежурство встал гиперзвуковой комплекс "Кинжал". По словам президента, его уникальные летно-технические характеристики позволяют доставлять ракеты в точку сброса за считаные минуты.

В ходе выступления президента были продемонстрированы кадры испытаний данной системы, на которых видно, что роль высокоскоростного самолета-носителя выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 (разработан в РСК "МиГ"). На видео он доставил ракету в точку сброса, при этом она летела с гиперзвуковой скоростью (превышающей скорость звука в 10 раз) и осуществляла маневрирование на всех участках траектории полета.

Это позволяет ей так же гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы ПВО и ПРО, доставляя к цели на дальность до 2 тыс. км ядерные и обычные боезаряды

Владимир Путин

президент России

Подводный беспилотник

Путин затронул тему и беспилотных систем вооружения, которые в настоящее время активно проектируются и создаются в мире. Такая техника разработана и в России — беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью. "Я бы сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальной дальности со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей", — подчеркнул президент. Такие беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Путин назвал эту разработку "просто фантастикой".

Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует

Владимир Путин

президент России

По словам президента, беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Он также сообщил, что в декабре 2017 года был полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Путин уточнил, что ядерная установка имеет малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность, при объеме в 100 раз меньше, чем у современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в двести раз меньшее время выхода на боевой режим.

"Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности", — заключил президент.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой

В России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для противоракетной и противовоздушной обороны.

"Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", — сказал глава государства, отметив, что эти перспективные системы вооружения основаны на новейших уникальных достижениях отечественных ученых, конструкторов и инженеров.

Одно из них — создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа новейшей российской ракеты Х-101 воздушного базирования или американского "Томагавка". При этом новая ракета обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной.

По словам Путина, "низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".

В конце 2017 года на Центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета она вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой

Владимир Путин

президент России

В ролике, продемонстрированном в ходе послания Федеральному собранию, было показано, что крылатая ракета может лететь на небольшой высоте, в том числе в условиях сложной пересеченной местности и над водным пространством, преодолевая необъятные расстояния. "Это обход рубежей обороны показан", — прокомментировал Путин кадры с маневрированием ракеты. "Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать", — добавил он.

Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают

Владимир Путин

президент России

Гиперзвуковой "Авангард"

Еще один технологический прорыв — создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены. Он назван "Авангард". Комплекс способен двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов. При движении к цели осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, так и по высоте, это делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО.

Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600–2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется

Владимир Путин

президент России

Однако истинный облик этого изделия "в силу понятных причин" показать мы не можем, отметил Путин.

По мнению военного эксперта Коротченко, "Авангард" также позволит аннулировать эффект американской системы ПРО. "Если речь идет о ядерной боеголовке, то ее США также перехватить не смогут, поскольку она движется не по классической баллистической траектории, а совершает ряд сложных маневров", — отметил он.

ГИПЕРЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ Скорость, которая значительно превосходит скорость звука в атмосфере. Гиперзвук начинается с 4,5 Маха. Один Мах — это 300 м/с, или 1000 км/ч. Гиперзвуковые скорости используются человеком достаточно давно: например с такой скоростью движутся объекты, которые приближаются к Земле и проходят верхние слои атмосферы, приземляются космические аппараты (в том числе с космонавтами внутри).

Оружие на новых физических принципах

Комплексы вооружения на новых физических принципах, в том числе лазерное оружие, кратно расширяют возможности России в сфере безопасности, сообщил Путин. "Хорошо знаем и о том, что ряд государств работают над созданием оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего", — отметил он.

Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия, и это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности

Владимир Путин

президент России

Новые физические принципы — условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. В качестве оружия на новых физических принципах разрабатываются электромагнитные пушки, лазерное оружие, управляемые электронные боеприпасы, СВЧ-оружие (сверхвысокочастотное), ультразвуковое и другие.

Подготовил Роман Азанов