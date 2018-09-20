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20.09.2018
ЦАМТО

"Вертолеты России" предложат африканским заказчикам новейшую гражданскую технику

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Ввертолеты Ми-17
Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17.
Источник: © РИА Новости / Андрей Грешнов

ЦАМТО, 19 сентября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех примет участие в Международной выставке оборонной, аэрокосмической промышленности и технологий безопасности Africa Aerospace and Defense 2018, которая пройдет с 19 по 23 сентября в Претории (ЮАР).

В ходе предстоящей выставки специалисты холдинга расскажут об уникальных возможностях перспективных гражданских моделей Ми-171А2, Ансат, Ми-38, Ка-62 и Ка-226Т, а также проведут презентации финансовых инструментов, предлагаемых заказчикам для приобретения новых вертолетов.

Предлагаемые африканским клиентам вертолеты Ми-171А2 и Ми-38 предназначены, в первую очередь, для использования в сфере гражданской авиации – для перевозки грузов и пассажиров, а также VIP-персон. Эти вертолеты отличают высокие летно-технические характеристики, надежность, возможность применения в широком диапазоне условий и температур, многофункциональность, простота в эксплуатации и обслуживании.

Кроме того, силовым и полицейским ведомствам будет представлен вертолет Ансат, который может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в качестве полицейского или медицинского вертолета, использоваться для наблюдения и поисково-спасательных работ.

Представители холдинга "Вертолеты России" также примут участие в обширной деловой программе мероприятия. Делегация компании встретится с партнерами из африканских стран в рамках форумов и круглых столов.

"Данная выставка является одной из основных площадок для продвижения вертолетной техники в странах Африки южнее Сахары, и мы надеемся достичь здесь договоренностей, которые в будущем трансформируются в реальные контракты. Российская техника хорошо известна на африканском континенте, давно и успешно зарекомендовала себя при выполнении гуманитарных миссий и эвакуации людей во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Высокие летно-технические характеристики, надежность, возможность применения в широком диапазоне условий и температур делают вертолеты российского производства одним из лучших предложений для африканского рынка", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Страны Африки традиционно являются одними из крупнейших операторов вертолетной техники российского производства. Общий парк вертолетов российского производства на континенте превышает 700 ед. Кроме того, в ЮАР создан сервисный центр для обслуживания гражданской вертолетной техники типа Ми-8/17 на базе компании Denel Aviation, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".

19.09.2018
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