В ходе маневров "Восток-2018" инженерные войска ВС РФ скрыли более 5 тыс. ед. военной техники

ЦАМТО, 14 сентября. В ходе подготовки и проведения маневров "Восток-2018" инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации выполнили задачи инженерного обеспечения.

На полигонах Восточного военного округа подразделения инженерных войск провели инженерную разведку трасс проезда в объеме свыше 100 км дорог, 50 га местности, путей движения и маневра войск.

Военнослужащими осуществлено оборудование районов развертывания войск и командных пунктов управления, в ходе которого уложено более 2700 аэродромных плит, установлено габионов насыпного типа ГНТ-1 свыше 650 комплектов, ГНТ-2 – более 660 комплектов.

Выполнены инженерно-технические мероприятия по скрытию войск и объектов с использованием современных средств маскировки, скрыто свыше 5 тыс. ед. техники.

Осуществлено фортификационное оборудование двух батальонных районов обороны. Всего оборудовано свыше 30 км траншей и ходов сообщения, более 200 окопов и свыше 2500 укрытий для техники и личного состава, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.