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14.09.2018
ЦАМТО

MD Helicopters поставила ВВС Афганистана первую партию вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор"

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MD-530F
Вертолет MD-530F. Фото: www.minihelicopter.net.

ЦАМТО, 13 сентября. Компания MD Helicopters Inc. (MDHI) объявила о поставке первых 5 вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" на базу Кандагар Военно-воздушных сил Афганистана.

Техника была доставлена 8 сентября на борту самолета C-17 "Глоубмастер-3" и будет подготовлена к применению в течение 10 дней.

Эти пять вертолетов являются первыми из 30 MD-530F, поставка которых осуществляется в рамках подписанного в сентябре 2017 года долгосрочного контракта.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2017 года командование по заключению контрактов СВ США подписало с компанией MD Helicopters пятилетнее соглашение на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 150 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" ВВС Афганистана. Общая стоимость заказа в случае реализации программы в полном объеме, составит 1,385 млрд. долл. Соглашение также включает оказание услуг по обслуживанию техники и обучению личного состава, управлению программой и поставку запчастей.

Поставки будут выполняться партиями. Объемы закупок и место проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Планируется, что реализация программы будет полностью завершена к 31 августа 2022 года.

На первом этапе ВВС Афганистана получат 30 новых MD-530F, стоимость которых составит 176,6 млн. долл. Поставка этих машин по условиям контракта должна быть выполнена к сентябрю 2019 года, но ожидается, что передача техники завершится в более сжатые сроки.

Вертолеты поставляются в конфигурации с недавно сертифицированной стеклянной кабиной пилотов Блок.1, в состав которой входят новая система контроля работы двигателя и оповещения экипажа EICAS (Electronic Engine Instruments and Crew Alert System) компании Howell Instruments, пилотажные приборы Garmin G500(H) TXi с сенсорным дисплеем GDU 700P PFD/MFD, система навигации и связи Garmin GTN 650 COM/NAV/GPS с сенсорным экраном, резервный электронный авиагоризонт L-3 ESI 500, аудиосистема Northern Airborne Technology.

Ранее сообщалось, что машина будет оснащена ударопрочной топливной системой, состоящей из основного топливного бака и 38-галлонного дополнительного топливного бака, усиленным шасси, системой управления оружием FN Herstal, реконфигурируемой системой вооружения (MCAS) DillonAero, системой радиосвязи M3AR компании Rhode & Schwarz, пулеметным контейнером HMP400 компании FN Herstal с 12,7-мм пулеметом M3, ПУ M260 с семью НАР.

Как сообщал ЦАМТО, поставка MD-530F является одним из направлений реализации программы замены применяемой ВВС Афганистана вертолетной техники российского производства западными образцами. Для замены Ми-17 США также намерены поставить ВВС Афганистана до 159 восстановленных вертолетов UH-60A из числа находящихся на хранении.

13.09.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
C-17
UH-60
Ми-17
Компании
FN Herstal
MD Helicopters
Проекты
LOH MD
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