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MD Helicopters поставит ВВС Афганистана новую партию вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор"

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Вертолеты MD-530F афганских ВВС. Источник: www.aviationnews.eu.

ЦАМТО, 28 ноября. Всего через три дня после объявления о завершении поставок легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" ВВС Афганистана, компания MD Helicopters, Inc. (MDHI) 25 ноября сообщила о получении нового заказа на поставку этих машин.

Соглашение, подписанное в рамках 5-летнего контракта с командованием СВ США общей стоимостью 1,4 млрд. долл., предусматривает поставку ВВС Афганистана 12 дополнительных MD-530F "Кайюс Уорриор". Таким образом, на текущий момент в рамках данного проекта заказаны в общей сложности 54 вертолета. Ранее также сообщалось о закупке MD-530F для ВС Кении и Ливана.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2017 года MDHI заключила с командованием СВ США 5-летнее соглашение на поставку до 150 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530 (MD-530F "Кайюс Уорриор" и/или MD-530G) для стран-партнеров США. Общая стоимость продажи может составить 1,385 млрд. долл. Поставки должны выполняться партиями. Объемы закупок и место проведения работ определяются в рамках отдельных заказов. Планируется, что реализация программы будет полностью завершена к 31 августа 2022 года.

Начальный заказ стоимостью 176,6 млн. долл. предусматривал поставку 30 новых вертолетов MD-530F ВВС Афганистана. Поставки начались в сентябре 2018 года и были завершены в конце октября 2019 года.

На текущий момент ВВС Афганистана являются крупнейшим оператором вертолета MD-530F в мире. Первый контракт стоимостью 186 млн. долл. на поставку 6 вертолетов MD-530F для обучения афганских пилотов СВ США заключили с MD Helicopters в марте 2011 года. Машины были поставлены в сентябре 2011 года (один потерян в 2013 году). После подписания нового соглашение общее количество заказанных для ВВС Афганистана вертолетов достигло 72 ед., 60 из которых уже поставлены. По неподтвержденной информации за время эксплуатации были потеряны 5 машин.

Вертолеты MD-530F ВВС Афганистана оборудованы двигателем Rolls-Royce 250-C30 мощностью 650 л.с., усовершенствованной стеклянной кабиной пилотов Блок.1, в состав которой входят новая система контроля работы двигателя и оповещения экипажа EICAS (Electronic Engine Instruments and Crew Alert System) компании Howell Instruments, пилотажные приборы Garmin G500(H) TXi с сенсорным дисплеем GDU 700P PFD/MFD, система навигации и связи Garmin GTN 650 COM/NAV/GPS с сенсорным экраном, резервный электронный авиагоризонт L-3 ESI 500, аудиосистема Northern Airborne Technology. Машина оснащается удароустойчивой топливной системой, состоящей из основного топливного бака и 38-галлонного дополнительного топливного бака, усиленным шасси, системой прицеливания DillonAero, реконфигурируемой системой вооружения (MCAS) DillonAero, пулеметным контейнером HMP400 компании FN Herstal с 12,7-мм пулеметом M3, ПУ M260 с семью НАР.

Поставка MD-530F является одним из направлений реализации программы замены имеющейся в составе ВВС Афганистана вертолетной техники российского производства западными образцами. Для замены Ми-17 США также поставляют ВВС Афганистана восстановленные вертолеты UH-60 "Блэк Хок" из числа находящихся на хранении.

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Страны
Афганистан
Кения
Ливан
Россия
США
Продукция
UH-60
Ми-17
Компании
FN Herstal
MD Helicopters
Rolls-Royce
Проекты
LOH MD
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