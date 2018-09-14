Война по-сирийски: как Россия провела крупнейшие учения

В Забайкалье завершен основной этап учений "Восток-2018"

В Забайкальском крае завершен основной этап самых масштабных за последние 37 лет военных учений в России. Маневры "Восток-2018" прошли под наблюдением верховного главнокомандующего Владимира Путина, который отметил высокий уровень подготовки российской армии. Высшие военные чины отмечают, что при проведении совместных с Китаем и Монголией учебных маневров использовался опыт участия российской армии в сирийском конфликте.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников военных учений "Восток-2018". Президент понаблюдал за ходом учений, после чего отправился на смотр войск.

Выступая с речью перед военнослужащими Вооруженных сил России, Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии, Путин отметил, что учения прошли на высшем уровне. "Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам", - заявил президент.

Обращаясь к российским военнослужащим, Путин призвал их быть готовыми выполнить свой долг перед Отечеством: отстоять суверенитет, безопасность и национальные интересы страны.

"А если потребуется - и поддержать союзников", - добавил президент.

Обращаясь к самим союзникам - военнослужащим КНР и Монголии, Путин поблагодарил их за участие в учениях и отметил, что войска трех стран выполняют общую задачу по обеспечению мира и стабильности в Евразии. "У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халкин-Гола, помнить, что в годы Второй мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору", - добавил президент.

"Россия - миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов", - подчеркнул в своем выступлении российский президент. По его словам, внешняя политика РФ направлена на созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Именно поэтому, сказал Путин, на учениях "Восток-2018" присутствовали 87 наблюдателей из 59 стран мира.

Учения "Восток-2018" проходят на территории Дальнего Востока России и в прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября.

Это крупнейшие в России военные учения за последние 37 лет: к ним привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников.

Руководит маневрами министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Основной этап учений, за которым сегодня наблюдал верховный главнокомандующий, прошли в Забайкальском крае, на полигоне "Цугол".

247 межвидовой полигон Цугол основан в 1947 году как полигон учебного центра Забайкальского военного округа. С 1 декабря 2010 года полигон вошел в состав Восточного военного округа.

Размеры полигона (по фронту - 24 км, в глубину - 32 км) позволяют проводить межвидовые и совместные учения применением всех типов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, авиационного вооружения, в том числе бомб калибра до 500 кг, оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

По легенде учений условный противник нанес массированный ракетно-авиационный удар, разрушивший переправы соединений коалиционной группировки войск через реку Онон. В дальнейшем противник высадил тактический воздушный десант, который захватил поселок Цугол и теперь ведет бой с подразделениями 37 отдельной мотострелковой бригады и механизированной бригады Народной Освободительной Армии Китая по левому берегу реки Онон.

Перед группировкой объединенных войск России, Китая и Монголии стояла задача отразить наступление условного противника и провести контратаку.

Для этого этапа маневров специалисты боевой подготовки создали в Забайкальском крае сверхсложную мишенную обстановку, чтобы обеспечить условия, максимально приближенные к боевым. "Для повышения реалистичности целей выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней, из них 1200 тяжелых, которые максимально отображают объекты, образцы вооружения и военной техники условного противника", - говорилось в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Бывший командующий группировкой РФ в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев, который 13 сентября по завершении основного этапа принимал полевой строй парада, заявил, что в ходе учений "Восток-2018" использовался опыт участия в сирийском конфликте. "В учениях применялся обобщенный сирийский опыт - от эпизодов по захвату выгодных рубежей силами десанта до порядка ведения огня, разведки", - отметил генерал.

Говоря о завершившейся в четверг активной фазе маневров, Журавлев отметил, что в них принимало участие "максимальное число военнослужащих - 25 тысяч человек, порядка 7 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов"

Отдел "Армия"