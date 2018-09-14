Море огня: как Россия громила врага

Парад моторизованной и авиационной техники, участвующей в военных маневрах российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018" на полигоне Цугол.

Условного противника на полигоне "Цугол" уничтожили за 40 минут

В Забайкалье прошел самый активный этап маневров "Восток - 2018". В ходе 40-минутного сражения условный противник был разгромлен, деморализован и отступил за линию государственной границы. На голову неприятеля обрушился град из снарядов, управляемых ракет и авиабомб. За действиями войск со смотровой площадки наблюдал президент России Владимир Путин. Как прошел основной этап маневров - в репортаже "Газеты.Ru".

Накануне в Забайкалье наконец-то прекратился затяжной моросящий дождь. Туман рассеялся, видимость резко улучшилась. Тем не менее, на полигоне по-осеннему холодно, облачно, с прояснениями, дует сильный ветер. Метеоусловия для проведения активной фазы маневров "Восток - 2018" более чем благоприятные.

Полигон "Цугол" представляет собой сильно всхолмленную безлесную степь.

Практически везде - палаточные лагеря для личного состава и полевые парки боевой и другой техники подразделений и частей Вооруженных сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая. Количество размещенного вооружения в забайкальской степи просто поражает.

"Восток - 2018" действительно сравним с маневрами "Запад - 81", а по некоторым показателям явно превосходит. Есть на "Цуголе" и подразделения ВС Монголии, но их присутствие в сравнении с НОАК ощущается не столь заметно.

247-й межвидовой полигон "Цугол" основан в 1947 году как полигон учебного центра Забайкальского военного округа. С 1 декабря 2010 года полигон вошел в состав Восточного военного округа.

Размеры полигона (по фронту - 24 км, в глубину - 32 км) позволяют проводить межвидовые и совместные учения применением всех типов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, авиационного вооружения, в том числе бомб калибра до 500 кг, оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Для выполнения боевых и оперативных задач были привлечены свыше 25 тыс. человек личного состава, более 4960 единиц вооружения, военной и специальной техники, из них 130 самолетов и вертолетов, 10 беспилотных летательных аппаратов, девять соединений 29-й, 35-й и 36 армий Восточного военного округа, бригада и танковый полк Центрального военного округа, две десантно-штурмовые бригады ВДВ, бригада Народно-освободительной армии Китая и взвод Монгольской республики.

Военные хорошо подготовили территорию межвидового полигона к маневрам. В полном объеме проведено инженерное и фортификационное оборудование районов размещения войск, стартовых и огневых позиций ракетных войск и артиллерии, пунктов управления, подготовлены маршруты выдвижения и развертывания войск для перехода их в наступление, оборудован участок форсирования и переправы.

Одних траншей и ходов сообщения было отрыто 35 км. А кроме этого откопали 130 окопов для техники, вырыли 65 перекрытых щелей, оборудовали 36 пунктов управления, подготовили 30 км путей движения и маневра войск, 4 км невзрывных заграждений и три мостовых переправы. Одним словом, общий объем инженерного оборудования впечатляет.

Не забыли и о мишенях. На "Востоке - 2018" палили все-таки не в белый цвет, а исключительно по мишеням. Для быстроменяющейся обстановки применительно к современному бою и с учетом опыта боевых действий в Сирии на полигоне "Цугол" были оборудованы мишенные поля на пятнадцати рубежах и в одиннадцати районах. Подготовлено два района резервных целей. Всего военные смастерили 1942 мишени, в том числе 363 тяжелых, 462 движущихся, а также установили для пущего правдоподобия 218 макетов списанной боевой техники.

В 11.20 на бетонные площадки полигона совершили посадку три вертолета летного отряда "Россия". В воздухе их сопровождали боевые вертолеты Ми-24П. На межвидовой полигон прибыл Верховный главнокомандующий президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и первые лица военных ведомств Китая и Монголии. Руководство страны и Вооруженных сил разместилось на смотровой площадке полигона. Примечательно, что в этот момент как по заказу распогодилось - из-за облаков выглянуло солнце.

Сразу после этого военные начали вызывать к жизни огненный вальс. Надо прямо сказать, что такого грохота на полях учебных центров даже старожилы не припомнят с лучших времен оперативной и боевой подготовки еще Советской армии.

К началу самого активного этапа маневров "Восток-2018" на полигоне "Цугол" сложилась следующая обстановка.

С целью нанесения поражения коалиционной группировке войск противник нанес рассекающий удар во фланг обороняющихся войск и стремился захватить выгодный рубеж, тем самым сорвав проведение наступления контрударной группировки. Часть сил российских войск в это время осуществляли форсирование реки Онон и наводили через нее мостовые переправы.

Практические действия на полигоне "Цугол" были спланированы продолжительностью всего 40 минут. Однако и за это короткое время были отработаны следующие и весьма важные тактические задачи.

Первая - подразделения и части 36-й армии форсировали водную преграду путем наведения трех мостовых переправ, в том числе и одной ложной. Передовая группа при этом осуществила захват плацдарма на противоположном берегу. Танки переправлялись под водой. В дальнейшем по мере продвижения подразделений и расширения плацдарма были наведены переправы для вторых эшелонов и подразделений материального технического обеспечения.

Вторая задача - был высажен тактический воздушный десант с задачей упредить противника в захвате выгодного рубежа. Десант его удержал и обеспечил ввод в бой соединений первого эшелона группировки войск.

Примечательно, что высадка десанта осуществлялась в рамках эксперимента по формированию в ВДВ соединений "нового типа" и порядку их боевого применения. Непосредственно на полигоне действовал десантно-штурмовой батальон 31-й одшбр при поддержке боевых вертолетов Ка-52 и Ми-24П, а также головной походной заставы в составе танковой роты. От прорыва противника эти отряды прикрылись минными полями и подвижным отрядом заграждений на транспортно-боевых вертолетах.

Третья задача, которая была отработана в ходе активной фазы, - нанесение массированного авиационного удара. В ударах бомбардировочной и оперативно-тактической авиации приняли участие 66 самолетов - штурмовики Су-25, многоцелевые самолеты Су-30СМ, бомбардировщики Су-24 и Су-34 и даже два дальних бомбардировщика Ту-22М3, которые отбомбились по неприятелю 250-килограммовыми осколочно-фугасными бомбами.

Ракетные войска осуществили запуск двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". По противнику открывали огонь реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо".

В ходе выполнения четвертой задачи войска отразили наступление противника ведением активной обороны на подготовленном рубеже. Это было осуществлено сосредоточенным огнем рот и взводов, переносом огня на другие направления, сменой огневых позиций, действиями огнеметно-гранатометных групп 36-й омсбр 29-й армии. Части НОАК, ВС Монголии в этот момент действовали при поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии, в том числе и противотанковой.

Наконец, в ходе выполнения пятой задачи войска провели наступление коалиционной группировкой войск, танковыми соединениями первого эшелона при поддержке ударов армейской авиации ВС РФ и НОАК. Артиллерия при этом вела огонь методом "огневой вал" с использованием высокоточных боеприпасов "Краснополь".

В ходе активной фазы на этом этапе самое широкое применение нашли десантно-штурмовые действия оперативного и оперативно-тактического десантов, а также действия тактических инженерно-штурмовых групп.

Для воспрепятствования удара противника во фланг контрударной группировки и захвата полевого аэродрома воздушный десант выбрасывался парашютным способом. Это сделали десантники 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ. С 25 самолетов Ил-76МД, следующих на сокращенных интервалах, были выброшены 51 единица бронетанковой техники и 550 парашютистов.

Не забыли военные и про робототехнику. В частности, отмечались действия роботизированной группы разминирования в составе роботов "Уран-6" и дистанционно управляемых боевых машин разминирования БМР-3. Они проделывали проходы в минно-взрывных заграждениях противника, установленных средствами дистанционного минирования.

В результате активных действий контрударной группировки, оперативно-тактического и тактического воздушных десантов, действующих при поддержке авиации, ракетных войск и огня артиллерии разгром противника в районах обороны батальонов первого эшелона был осуществлен в самые короткие сроки. Полигон "Цугол" представлял собой море огня. Взрывы раздавались такой силы, что это ощущалось и на смотровых площадках.

Подразделения противника понесли значительные потери, личный состав неприятеля потерял волю к сопротивлению и разрозненными группами покинул занимаемые позиции. Соединения коалиционной группировки войск перешли к преследованию противника и восстановлению положения по госгранице.

Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев (заместитель руководителя учения по практическим действиям) сказал, что "сегодня мы провели наиболее сложную практическую часть маневров "Восток - 2018".

По словам военачальника, "мы показали, что способны с китайцами выполнять боевые задачи совместно и приобрели опыт управления коалиционными группировками войск".

Верховный главнокомандующий президент России Владимир Путин на полевом смотре войск подчеркнул, что доволен действиями войск на маневрах "Восток - 2018".

Михаил Ходаренок (полигон "Цугол"