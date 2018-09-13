США отказались допустить самолет Ту-214 ОН к полетам по Договору по открытому небу

В связи с возникшей ситуаций российская сторона потребовала от Вашингтона разъяснений

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российская сторона потребовала от США разъяснить отказ американской делегации подписать протокол о разрешении на полеты новейшего самолета наблюдения Ту-214 ОН над территориями государств - участников Договора по открытому небу, сообщил газете "Красная звезда" начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Руководитель американской делегации в нарушение требований Договора по открытому небу без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона"- подчеркнул Рыжков.

Он призвал США вернуться в поле Договора по открытому небу и разъясненить ситуацию в соответствии с его положениями. Он также подтвердил приверженность РФ к выполнению Договора как одного из основных принципов европейской безопасности.

По информации "Красной звезды", со 2 по 11 сентября 2018 года на авиабазе Кубинка проходило мероприятие по международному освидетельствованию самолета наблюдения Ту-214 ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060. В мерпоприятии участвовали 72 эксперта из 23 государств - участников Договора. Главы всех делегаций, кроме США, подтвердили полное соответствие самолета наблюдения Ту-214 ОН требованиям и ограничениям указанного Договора и подписали финальный протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств - участников Договора.

"Заблокировав допуск нового российского самолета к наблюдательным полетам, американская сторона в очередной раз продемонстрировала остальным государствам, участвующим в освидетельствовании, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы", - сказал Рыжков. Представитель Минобороны считает, что американские ведомства и истеблишмент не смогли смириться с тем, что Россия более чем на 5-7 лет опередила США, создав современный самолет наблюдения с цифровым оборудованием отечественного производства.

Практическая дальность полета Ту-214 ОН - 6,5 тыс. км. На нем установлены три цифровых фотоаппарата и инфракрасная аппаратура, которая способна обеспечить самолету всепогодность контроля при выполнении полета на малых высотах. В мирное время самолет может выполнять полеты над территорией 34 стран - участниц Договора по открытому небу.