Минобороны Индии начало процедуру закупки 7,62-мм штурмовых винтовок для Сухопутных войск

ЦАМТО, 10 сентября. Минобороны Индии направило национальным производителям запросы на получение информации о возможности поставки Сухопутным войскам страны 650 тыс. штурмовых винтовок под патрон калибра 7,62x39 мм, стоимость которых может составить около 120 млрд. рупий (1,69 млрд. долл.).

По информации Jane's Defence Weekly, заинтересованные компании должны представить ответы на запрос к 20 сентября. Документ является четвертой с 2011 года редакцией требований к новым винтовкам для СВ Индии, которые должны быть закуплены в категории "Покупай и делай индийское" (Buy and Make (Indian)) процедуры закупки продукции оборонного назначения DPP-2016 (Defence Procurement Procedure 2016).

В последний документ включены измененные требования, по сравнению с выпущенным Министерством обороны в январе 2017 года запросом на производство 740 тыс. штурмовых винтовок под патрон калибра 7,62Ч51 мм для всех видов ВС, включая 550 тыс. для Сухопутных войск.

В нем предусмотрено, что все винтовки должны применяться на любой местности в климатических условиях Индии и производиться на территории страны. Запрос о предложениях, вероятно, будет опубликован к декабрю.

Разработанные по модульному принципу винтовки должны быть "как можно более легкими", обеспечивать высокое поражающее действие на дальности до 300 м и точность менее трех угловых минут.

Предлагаемые винтовки должны оборудоваться "интегрированными открытыми прицелами", совместимыми со всеми современными дневными и ночными прицелами, размещаемыми на планках MIL-STD-1913 "Пикатинни".

Официальные источники сообщили, что все индийские компании получат разрешение на формирование совместных предприятий с иностранными производителями оригинального оборудования для организации лицензионного производства. Заказ будет разделен между частными компаниями и государственным управлением оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board).

Ожидается, что в конечном итоге новая винтовка заменит спроектированную Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) 5,56-мм винтовку INSAS, принятую на вооружение в 1990-ые гг. и объявленную СВ Индии непригодной к применению в 2010 году.

Заказ на 650 тыс. винтовок дополнят 72400 штурмовых винтовок под патрон 7,62Ч51 мм, импортированных в рамках ускоренной процедуры, которую планируется завершить к концу года. Стоимость этой закупки оценивается в 90-100 млн. долл. Основными претендентами называют компании Caracal International из Абу-Даби с винтовкой CAR 817, Israel Weapon Industries с моделью ACE1 и американскую Sig Sauer с винтовкой SIG716.

Все три компании успешно выполнили стрельбы на своей территории, а позднее в Индии с использованием боеприпасов, произведенных OFB. Ожидается, что Министерство обороны вскроет конверты с предложениями этих компаний до середины сентября и начнет переговоры о стоимости с претендентом, предложившим наилучшие условия.