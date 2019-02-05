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05.02.2019
Warspot

Индия закупает американские винтовки

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Винтовка SIG716.
Винтовка SIG716.
Источник изображения: sigsauer.com

Индия так и не смогла создать конкурентное отечественное стрелковое оружие. Вчера, 2 февраля, портал indiatimes.com сообщил о том, что Минобороны Индии одобрило "экстренную" закупку винтовок американского производства.

Индийские винтовки INSAS Excalibur Mark-I провалили приёмочные испытания, поэтому армия вынуждена в срочном порядке приобретать импортное оружие. Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила запрос армии на закупку 73 000 американских винтовок Sig Sauer.

Ожидается, что контракт будет заключён в течение недели. Американская фирма должна будет поставить винтовки в течение одного года с даты завершения сделки. Закупка нового оружия будет проходить по процедуре Fast Track Procedure (FTP). В индийском военном ведомстве указывают, что новое стрелковое вооружение предназначено прежде всего для подразделений, дислоцированных в приграничных районах.

В Минобороны Индии не раскрывают модели винтовки, которую намерены закупать. Однако учитывая тот факт, что индийская армия отдаёт предпочтение стрелковому оружию калибра 7,62?51 мм, а у Sig Sauer в этом калибре представлена лишь одна модель, вероятнее всего, для индийской пехоты будут закуплены SIG716.

03.02.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
AR-15
Компании
SIG Sauer
Проекты
INSAS
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