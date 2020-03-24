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ЦАМТО

Минобороны Индии подписало контракт на закупку пулеметов NG7 "Негев"

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Negev NG7, IWI, Израиль
Negev NG7, IWI, Израиль.
Источник изображения: — калибр: 7,62×51 мм

ЦАМТО, 23 марта. Минобороны Индии 19 марта объявило о подписании с компанией Israel Weapons Industries (IWI) контракта на поставку 16479 легких 7,62-мм пулеметов NG7 "Негев" общей стоимостью 8,8 млрд. рупий (около 118 млн. долл.) после получения одобрения министра обороны Раджнатха Сингха.

Контракт предполагает поставку пулеметов "Негев" под патрон калибра 7,62х51 мм, которые в настоящее время состоят на вооружении нескольких стран мира.

Эти пулеметы будут иметь большую поражающую способность и дальность поражения по сравнению с имеющимися в составе ВС Индии винтовками INSAS под патрон калибра 7,62х45 мм.

По информации Economic Times, пулеметы закупаются в рамках ускоренной процедуры для оперативного оснащения подразделений ВС и сил специальных операций. Совет по оборонным закупкам правительства Индии одобрил покупку пулеметов для Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил в феврале 2018 года. В тендере также принимали участие болгарская компания Arsenal и южнокорейская S&T Motiv. По оценкам, общая потребность ВС Индии в таких пулеметах составляет около 40 тыс. ед.

Формат ускоренной закупки также был выбран для приобретения 72400 штурмовых винтовок и 93895 карабинов для Сухопутных войск. В июле 2018 года представители СВ Индии посетили предприятия в Израиле (IWI), Южной Корее (S&T Motiv), США (Sig Sauer), Австралии (Thales) и ОАЭ (Каракал). В итоге победу в конкурсе на поставку штурмовых винтовок одержала Sig Sauer.

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Страны
Австpалия
Болгария
Израиль
Индия
ОАЭ
США
Южная Корея
Компании
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Thales
Проекты
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