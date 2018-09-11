Более чем на 40 типах изделий РЭБ обучаются военнослужащие в межвидовом центре боевого применения войск в Тамбове

Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский".

ЦАМТО, 10 сентября. Военнослужащие по призыву в тамбовском Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы проходят подготовку по специальностям более чем на 40 типах изделий РЭБ и комплексного технического контроля (КТК).

Обучаемые совершенствуют начальную военную подготовку, общевойсковую подготовку и подготовку по специальностям.

Четырехмесячная подготовка завершится сдачей экзаменов и получением свидетельства специалиста РЭБ, далее военнослужащие будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.