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07.09.2018
РИА Новости

Первые учения с боевыми машинами "Терминатор" пройдут в 2019 году

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Боевая машина поддержки танков Терминатор
Боевая машина поддержки танков Терминатор на форуме Армия-2018 в Кубинке.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Первые учения с применением в войсках боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" пройдут в Челябинской области в 2019 году, сообщил журналистам в четверг, в преддверии Дня танкиста начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) полковник Андрей Терюхов.

"Партия из 10 единиц боевых машин поддержки танков "Терминатор" поступит в Центральный военный округ до конца года. Новые машины будут проходить войсковые испытания на базе танковой дивизии, дислоцированной на Урале. В 2019 году запланирован ряд учений в рамках испытаний", - сказал Терюхов.

Собеседник агентства добавил, что выбор места проведения войсковых испытаний, то есть Уральская танковая дивизия, объясняется близостью к заводу-изготовителю "Терминаторов" ("Уралвагонзавод").

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что первые БМПТ "Терминатор" поступят в дивизию на Урале для испытаний.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

06.09.2018
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