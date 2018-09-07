Войти
07.09.2018
ТАСС

Российские военные на учениях в Средиземном море выполнили свыше 50 боевых упражнений

235
0
0
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Источник: © Игорь Зарембо/ТАСС

Военнослужащие также провели 150 тренировок корабельных боевых расчетов

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 6 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в рамках масштабного учения группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в Средиземном море выполнили более 50 боевых упражнений, а авиация в ходе 50 вылетов отработала 15 дозаправок самолетов в воздухе. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"В настоящее время силами Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ успешно выполнено более 50 боевых упражнений, совершено более 50 вылетов морской авиации ВМФ, в ходе которых выполнено 15 дозаправок в воздухе", - сказал Королев в ходе инспекции учения в Сирии.

Он добавил, что военнослужащие также провели 150 тренировок корабельных боевых расчетов. "Хочу отметить, что такие маневры проводятся впервые в истории современной России и в них принимают участие современные боевые корабли, суда обеспечения и морская авиация", - добавил адмирал.

По словам Королева, корабли ВМФ РФ подтвердили заложенные в них конструкторами технические возможности.

"Корабли, которые сегодня задействованы в учении, принимали участие в главном военно-морском параде России. Тогда мы говорили о том, что они могут. Сегодня, на данном этапе учения, все тактико-технические характеристики, заложенные в этих кораблях, подтвердились", - сказал Королев.

По словам адмирала, прежде всего, подтвердили свои возможности крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров". Также речь идет и о других кораблях, которые находятся в составе группировки. 

Королев подчеркнул, что "у нас здесь есть возможность доказать", что наши моряки способны выполнять задачи в любой точке мирового океана.

О кораблях и главном параде

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164, заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", спущен на воду 25 февраля 1982 года. В состав Северного флота вошел 5 ноября 1986 года. Длина корабля достигает 186 м, ширина - 20,8 м, максимальная скорость - 32 узла, в экипаж входят порядка 500 человек. На вооружении "Маршала Устинова" - 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы артиллерийского, зенитно-ракетного и противолодочного вооружения. Корабль проходил модернизацию в Северодвинске с 2011 по 2016 год. На главную базу Северного флота он вернулся в декабре 2017 года.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года. Корабль спустили на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356, построенных для Черноморского флота. Фрегат вошел в состав флота 27 декабря 2017 года.

Об учениях

Как сообщалось ранее, межвидовое учение группировки войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море проходит с 1 по 8 сентября впервые в новейшей истории России. Учебные задачи отрабатывают 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. В рамках маневров планируется провести практические ракетные стрельбы.

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
Военные учения
СФ
ЧФ
Похожие новости
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
19.05.2014
Черноморский флот: новые горизонты
04.09.2018
Средиземноморский ордер. Зачем Россия проводит крупнейшие маневры ВМФ и авиации
03.09.2018
Эффект присутствия. Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море
31.08.2018
Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.09 05:40
  • 1
Денис Мантуров: руководителей некоторых предприятий приходится подталкивать к диверсификации
  • 07.09 04:54
  • 27
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 07.09 04:51
  • 12
ВМФ РФ получит новые реактивные самолеты-амфибии
  • 07.09 03:56
  • 42
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 07.09 03:51
  • 1621
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.09 03:03
  • 45
"Арматам" дали ход
  • 07.09 02:44
  • 16
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
  • 07.09 00:20
  • 11
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 06.09 23:48
  • 63
Смертельно опасный "Новичок"
  • 06.09 22:37
  • 2
"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому лайнеру
  • 06.09 22:23
  • 3
"Китайский SpaceX" запустил сразу три спутника
  • 06.09 22:04
  • 10
2000 украинских ПТУР способны сжечь все танки республик Донбасса
  • 06.09 21:12
  • 28
Комплекс неуязвимости: обновленная "Арена-Э" усилит защиту Т-72 и Т-90
  • 06.09 20:00
  • 16445
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 19:51
  • 66
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники