Российские военные на учениях в Средиземном море выполнили свыше 50 боевых упражнений

Военнослужащие также провели 150 тренировок корабельных боевых расчетов

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 6 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в рамках масштабного учения группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России в Средиземном море выполнили более 50 боевых упражнений, а авиация в ходе 50 вылетов отработала 15 дозаправок самолетов в воздухе. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"В настоящее время силами Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ успешно выполнено более 50 боевых упражнений, совершено более 50 вылетов морской авиации ВМФ, в ходе которых выполнено 15 дозаправок в воздухе", - сказал Королев в ходе инспекции учения в Сирии.

Он добавил, что военнослужащие также провели 150 тренировок корабельных боевых расчетов. "Хочу отметить, что такие маневры проводятся впервые в истории современной России и в них принимают участие современные боевые корабли, суда обеспечения и морская авиация", - добавил адмирал.

По словам Королева, корабли ВМФ РФ подтвердили заложенные в них конструкторами технические возможности.

"Корабли, которые сегодня задействованы в учении, принимали участие в главном военно-морском параде России. Тогда мы говорили о том, что они могут. Сегодня, на данном этапе учения, все тактико-технические характеристики, заложенные в этих кораблях, подтвердились", - сказал Королев.

По словам адмирала, прежде всего, подтвердили свои возможности крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров". Также речь идет и о других кораблях, которые находятся в составе группировки.

Королев подчеркнул, что "у нас здесь есть возможность доказать", что наши моряки способны выполнять задачи в любой точке мирового океана.

О кораблях и главном параде

"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164, заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", спущен на воду 25 февраля 1982 года. В состав Северного флота вошел 5 ноября 1986 года. Длина корабля достигает 186 м, ширина - 20,8 м, максимальная скорость - 32 узла, в экипаж входят порядка 500 человек. На вооружении "Маршала Устинова" - 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы артиллерийского, зенитно-ракетного и противолодочного вооружения. Корабль проходил модернизацию в Северодвинске с 2011 по 2016 год. На главную базу Северного флота он вернулся в декабре 2017 года.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года. Корабль спустили на воду 2 сентября 2015 года. Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356, построенных для Черноморского флота. Фрегат вошел в состав флота 27 декабря 2017 года.

Об учениях

Как сообщалось ранее, межвидовое учение группировки войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море проходит с 1 по 8 сентября впервые в новейшей истории России. Учебные задачи отрабатывают 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. В рамках маневров планируется провести практические ракетные стрельбы.