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07.09.2018
ТАСС

Корабли Черноморского флота на учениях отработали уничтожение крылатых ракет

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ВМС РФ
ВМС РФ. Черноморский флот.
Источник: gazeta.ru

В ходе учений противолодочные корабли смогли поразить подводную лодку условного врага

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли "Ейск" и "Поворино" Новороссийской военной морской базы Черноморского флота в ходе учений отработали уничтожение крылатых ракет и подводной лодки условного противника. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи кораблей осуществили ведение противолодочных действий в составе тактической группы в условиях противодействия сил и средств условного противника. Во взаимодействии с самолетами Бе-12 Морской авиации Черноморского флота обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника, провели стрельбы практическими торпедами и реактивными бомбовыми установками", - говорится в сообщении.

Также на переходе морем расчеты противовоздушной обороны выполнили задачу по обнаружению низколетящих целей и уничтожению крылатых ракет с использование зенитно- ракетного комплекса "Оса-М".

Зачетные тактические учения прошли в полигонах боевой подготовки Новороссийской военной морской базы в Черном море. К нему были привлечены малые противолодочные корабли "Ейск" и "Поворино", подводная лодка "Ростов-на-Дону" и самолеты Бе-12 Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Корабль "Суздалец"

Малый противолодочный корабль "Суздалец" Черноморского флота провел учения по противовоздушной обороне с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе флота.

"Суздалец"... провел учения по противовоздушной обороне с экипажами самолетов истребительной авиации ВВС и ПВО Южного военного округа. Пара Су-30М2, осуществив взлет с одного из аэродромов Крыма, отработала заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения", - говорится в сообщении.

Корабельный расчет ПВО взял цели на сопровождение. После определения воздушных объектов как "противника", экипаж корабля, применив зенитный ракетный комплекс "Оса- МА", нанес условный огневой удар по истребителям до их захода на боевой курс.

06.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бе-12
Оса-АКМ
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
Военные учения
ЧФ
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