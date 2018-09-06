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06.09.2018
Интерфакс-АВН

США понимают озабоченность России в связи с присутствием террористов в Идлибе - Помпео

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Сирийские боевики
Сирийские боевики с автоматическим гранатометом АГС-17 в Алеппо.
Источник: AFP 2018 / Miguel Medina

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - США считают необходимой борьбу против террористов на севере Сирии и разделяют беспокойство Москвы, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Он в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Пакистан назвал "правильными" заявления России о присутствии с террористов в Идлибе, говорится в распространенной госдепом США стенограмме беседы.

"Мы разделяем их (России - ИФ) озабоченности, связанные с терроризмом, источником которого являются север и северо-запад Сирии", - скал М.Помпео.

Госсекретарь добавил: "Мы в полной мере согласны с тем, что террористы в этих районах присутствуют и следует этим заниматься, чтобы они не экспортировали терроризм по странам мира".

Он отметил, что Вашингтон знаком с сообщениями о бомбардировках российским ВКС и сирийскими ВВС района провинции Идлиб, и сказал в связи с этим: "Русские приняли на себя обязательства, в соответствии с которыми этот район является зоной деэскалации, и все вопросы там должны решаться посредством женевского процесса. Думаю, что президент (Дональд Трамп - ИФ) в твиттере напомнил об этом".

Накануне Д.Трамп в твиттере заявил о недопустимости вооруженного освобождения Идлиба от террористов.

М.Помпео вновь завил, о том, что в Идлибе может быть применено химическое оружие.

"Конечно, мы постоянно озабочены тем, что они (сирийский режим - ИФ) могут применить химическое орудия для достижения своих военных целей. И, кончено, президент в прошлом году просто не мог быть точнее в словах и действиях, демонстрируя, как мы реагируем на применение химоружия", - сказал госсекретарь.

В прошлом году США, Великобритания и Франция предприняли ракетную атаку на объекты на сирийской территории.

Как сообщил госдепартамент, накануне в телефонной беседе М.Помпео с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу стороны "согласились, что любое военное наступление режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ) на Идлиб будет неприемлемой и безрассудной эскалацией сирийского конфликта".

05.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Великобритания
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Франция
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Башар Асад
Трамп Дональд
Проекты
Химоружие
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