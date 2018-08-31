В России объяснили "потерю аппетита" к Су-57

Истребители Су-34 и Су-35, которые "активно поставляются в войска", а также Су-30СМ "решают поставленные задачи", но будущее все равно за Су-57, заявил "Комсомольской правде" президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его утверждению, у российского истребителя пятого поколения "принципиально другие возможности по малозаметности, по набору авиационных средств поражения, по бортовому комплексу обороны, по средствам радиоэлектронной борьбы".

Комментируя слухи о том, что у Минобороны "пропал аппетит к Су-57", топ-менеджер отметил, что "военные самолетом довольны". "Сейчас мы находимся на этапе испытаний непосредственно представителями Минобороны. Такая машина будет определять облик боевой авиации России в ближайшем будущем. Другое дело, с какой скоростью будет происходить обновление", — сказал глава ОАК.

Слюсарь добавил, что "в ближайшей перспективе" ВВС РФ получат 15 машин Су-57, а дискуссия в прессе, касающаяся темпов поставок этих истребителей, "во многом надуманная". "На самом деле это объективный темп — мы называем его первым этапом опытно-боевой эксплуатации самолета. Ведь мы фактически вводим новый тип машины в парк ВКС. А это требует, конечно, определенной этапности", — заявил топ-менеджер.

15 августа Слюсарь сказал, что Су-57 нельзя сравнивать с самолетами предыдущего поколения, поскольку машина имеет "другой состав систем с совершенно иными функциональными возможностями".

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России отказалось от серийных закупок машины. В ближайшие годы ведомство запланировало получить всего 12 таких истребителей.