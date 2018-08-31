Впервые за 50 лет кандидат в астронавты уволился из NASA, не завершив подготовку

В агентстве сообщили, что Робб Калин покидает ведомство по личным причинам

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Кандидат в астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Робб Калин принял решение досрочно прекратить подготовку и уволиться из NASA. Такое произошло впервые за последние 50 лет, сообщила в среду телекомпания NBC.

Космическое ведомство США не афишировало увольнение Калина, который до его утверждения кандидатом в астронавты, работал в американской компании SpaceX и корпорации Boeing. Решение об увольнении вступает в силу в пятницу, 31 августа, уточнила, отвечая на вопросы телекомпании, официальный представитель NASA Бренди Дин. По ее словам, Калин покидает ведомство по личным причинам, называть и обсуждать которые нельзя во имя неприкосновенности личной жизни кандидата в астронавты.

34-летний уроженец Анкориджа (штат Аляска) был отобран в число кандидатов в астронавты прошлым летом. Занимался промыслом рыбы, бурением в условиях ледовой обстановки в Антарктиде. Бывший менеджер SpaceX заявлял, что его мечта - испытать в действии космические корабли, разработанные этой компанией для доставки людей и грузов на околоземную орбиту с прицелом на дальние экспедиции на Луну и Марс.

Как выяснила NBC, в последний раз кандидат в астронавты NASA увольнялся в 1968 году. Калин проходил подготовку в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

В начале июня 2017 года вице-президент Майкл Пенс представил в Хьюстоне 12 новых кандидатов в астронавты, в том числе и Калина. Как уточнил Пенс, более 18,3 тыс. человек подали заявки в отряд астронавтов 2017 года. Это почти в три раза больше, чем в 2012 году, когда последний раз проходил подобный набор, и намного больше предыдущего рекорда в 8 тыс. человек, установленного в 1978 году.

Согласно справочным материалам NASA, за всю историю освоения космического пространства в США были подготовлены более 300 астронавтов, 50 из которых являются действующими (и 35 являются управленцами). Еще 196 уволились или вышли на пенсию, 49 погибли. В новый отряд приглашались в первую очередь профессиональные летчики, инженеры, ученые, а также врачи, имеющие высшее образование и проработавшие по своей специальности не менее трех лет.