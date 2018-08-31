ВКС выполнили пуск новой ракеты системы ПРО

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - отметил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько.

Это уже пятое испытание новой противоракеты: первое прошло 24 ноября, второе и третье - 12 февраля и 2 апреля, а последнее - 20 июля.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. Также среди ее задач - помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.