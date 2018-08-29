Источник сообщил о планах начать поставки серийных БМП на платформе "Армата" в 2019 году

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Серийные поставки в российскую армию боевых машин пехоты (БМП) Т-15 на платформе "Армата", как ожидается, начнутся в следующем году, сообщил во вторник информированный собеседник "Интерфакса".

"Предполагается, что первая серийная партия будет включать до 10 машин", - сказал он.

По словам источника, всего в рамках действующего контракта российская армия получит батальонный комплект Т-15.

На прошлой неделе на форуме "Армия-2018" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что армия получит в этом году первые девять серийных единиц бронетехники на платформе "Армата".

"На сегодня подписан контракт на 132 машины - Т-14 (танк) и Т-15 (БМП). Первые девять машин мы получим уже в этом году серийных", - сказал А.Криворучко на брифинге в прошлую среду. "До конца 2021 года первый контракт будет выполнен", - заявил он.

Позднее источник уточнил, что первые 9 серийных единиц бронетехники на платформе "Армата", которые в этом году получит армия, - танки Т-14.

Источник сообщил "Интерфаксу", что параллельно с поставкой первых серийных "Армат" будут продолжаться их испытания.

В феврале этого года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), сказал, что у Минобороны РФ есть контракт на поставку для войсковых испытаний двух батальонов танков Т-14 и батальона БМП Т-15.

Танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 на тяжелой универсальной гусеничной платформе "Армата" разработаны корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех"). Бронетехника проходит испытания.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Танк Т-14 предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.