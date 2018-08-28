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28.08.2018
Lenta.ru

Вертикальная посадка F-35B попала на видео

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Lockheed Martin F-35B Lightning II
Lockheed Martin F-35B Lightning II.
Источник: forum.militaryparitet.com

Истребитель пятого поколения ВМС США F-35B Lightning II совершил первую вертикальную посадку на универсальном десантном корабле Wasp, дислоцированном в порту японского города Окинава. Соответствующее видео выложила на YouTube американская военно-промышленная компания Raytheon.


27.08.2018
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Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35B
Компании
Raytheon
Проекты
Истребитель 5 поколения
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