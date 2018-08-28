Войти
28.08.2018
ТАСС

Минобороны опровергло сообщения о российском авиаударе в Афганистане

352
0
0
Источник: © Стоян Васев/ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что военные самолеты РФ не выполняли никаких боевых задач в районе таджикско-афганской границы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сообщение о нанесении российскими самолетами воздушного удара на севере Афганистана не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Информация британского информационного агентства Reuters о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что "российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли".

Как сообщило ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей Афганистана, боевые самолеты Таджикистана или России нанесли бомбовые удары на северо-востоке страны на границе с Таджикистаном. По их данным, удар был нанесен после боестолкновения между таджикистанскими пограничниками и боевиками.

Представитель афганской полиции заявил, что принадлежность самолетов точно установить не удалось. В результате удара были убиты восемь боевиков "Талибана", шесть получили ранения.

При этом власти Таджикистана также отрицают участие своих военных в этом ударе.

27.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.08.2018
Двойной удар: новая БМП-2М стала угрозой для "Абрамсов" и "Леопардов"
28.08.2018
Бунт из-за кораблей: Украина винит российских пограничников
28.08.2018
Россия начала строительство базы ПВО в Арктике
28.08.2018
Наращивание сотрудничества в военной сфере и планы совместных учений обсудил начальник Генштаба РФ с коллегой из Китая
28.08.2018
ПВО Сирии приведены в состояние максимальной боевой готовности, не исключена возможность ударов со стороны США - СМИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 17:23
  • 5
"Якутия" не вынесла ремонтов SSJ 100
  • 28.08 16:21
  • 28
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 28.08 16:13
  • 30
Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета вертикального взлета
  • 28.08 16:04
  • 30
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 28.08 15:43
  • 19
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 28.08 15:26
  • 2
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 28.08 14:28
  • 3
В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет
  • 28.08 13:30
  • 7
News.com.au (Австралия): России нужен робот из "Звездных Войн". "Калашников" представил концепт
  • 28.08 13:09
  • 16428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 12:35
  • 2
Два пишем, шесть в уме. Сербия получила первые модернизированные МиГ-29
  • 28.08 12:13
  • 4
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
  • 28.08 11:43
  • 1
Денис Мантуров рассказал о работе по импортозамещению
  • 28.08 11:43
  • 2
Шойгу показали проект будущего парка "Патриот" в Хакасии
  • 28.08 11:24
  • 3
США показали аналог "Искандера"
  • 28.08 11:05
  • 10
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве