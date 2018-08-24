Устал от войны: Т-34 перевернулся после парада

Легендарный танк Т-34 после парада в Курске перевернулся на бок

В Курске на параде, посвященном 75-летию со дня Курской битвы, перевернулся легендарный танк Т-34. Во время событий Великой Отечественной войны этот танк стал одним из главных козырей СССР. Танковая модель оказалась настолько удачной, что в отдельных горячих точках "тридцатьчетверки" используются до сих пор.

В центре Курска произошел инцидент с участием легендарного советского танка Т-34 - он перевернулся во время погрузки на автоприцеп. Как сообщает со ссылкой на очевидцев местное издание "Друг для друга", незадолго до происшествия танк шел в колонне техники по проспекту Победы, после парада его должны были увезти на платформе.

Отмечается, что двое членов экипажа после опрокидывания вышли из машины через люк, сам Т-34 был возвращен в исходное положение на гусеницы при помощи других бронемашин. Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа, в результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел во время парада в честь 75-й годовщины битвы на Курской дуге - крупнейшего танкового сражения в истории.

Битва длилась больше месяца - с 5 июля по 23 августа 1943 года. В тех сражениях приняли участие более двух миллионов человек, а также около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов. Это одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, победа в котором позволила советским войскам перенять стратегическую инициативу в боевых действиях.

По случаю круглой даты Министерство обороны России на сайте, который посвящен 75-летию Курской битвы, опубликовало рассекреченные документы, которые рассказывали о ходе Великой Отечественной войны летом 1943 года. "Особое место" среди рассекреченных документов занимает директива Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова.

"Согласно документу, координация действий четырех фронтов в сражениях на Курской дуге сосредотачивалась в руках таинственных личностей - "товарищей Юрьева и Александрова", - говорится на сайте. В министерстве заявили, что под этими фамилиями скрываются маршалы СССР Георгий Жуков и Александр Василевский.

Хотя Т-34 в первую очередь запомнился как главный советский танк в Великой Отечественной войне, после завершения ВОВ его история не закончилась.

Средний танк Т-34 (легендарную "тридцатьчетверку") выпускался серийно с 1940 года и оставался основной бронемашиной Красной Армии до первой половины 1944 года, когда ему на смену пришел Т-34-85, модификация Т-34. Т-34 стал самым массовым советским танком периода Великой Отечественной войны: всего в годы войны было построено более 35 тыс. таких танков, а Т-34-85, которые производились до 1950 года, было выпущено более 30 тыс. единиц.

Помимо СССР, Т-34 также состоял на вооружении Войска Польского, Чехословацкого корпуса, а также Народно-освободительной армии Югославии, воевавших против нацистской Германии. По состоянию на 2011 год, эти танки также стояли на вооружении Кубы. В 2010 году 30 Т-34 было у Йемена, сейчас они, вероятно, находятся в резерве.

Сейчас танк Т-34 до сих пор находится на вооружении КНДР (по данным на 2016 год). Что, в целом, неудивительно. Первым вооруженным конфликтом после Второй мировой войны, в котором широко использовалась бронетехника и танки Т-34 в том числе, стала война в Корее 1950-1953 годов. Танки играли ключевую роль в боях в течение первых девяти месяцев войны. Успех вторжения северокорейских войск на территорию Южной Кореи во многом был ознаменован умелым использованием бронетехники северокорейскими военными, а также отсутствием противотанковой обороны у юга.

Инцидент с участием танка Т-34 после военного парада в Курске, 23 августа 2018 года. Источник: Викуля Жарких/avtokadr_46/vk.com

Несмотря на то что "тридцатьчетверки" уже давно считаются устаревшими, как и их модифицированные версии Т-34-85, последнее их применение в боевых действиях было зафиксировано всего несколько лет назад.

Речь идет о гражданской войне в Йемене. Видеозапись применения танка Т-34-85 в ходе конфликта в Йемене была выложена на YouTube в 2016 году. Из пояснения к видео следует, что танк состоит на вооружении армии Йемена, поддерживаемой саудовской коалицией, и был задействован в боях против повстанцев-хуситов в провинции Дали на юге страны. При этом на записи видно, что, предположительно, из-за плохого технического состояния машины "тридцатьчетверка" используется в качестве артиллерийского орудия.

Отдел "Армия"