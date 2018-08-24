Минобороны Болгарии пригласило на тендер по капремонту Су-25 российскую и белорусскую компании

ЦАМТО, 23 августа. Минобороны Болгарии 21 августа объявило о направлении запросов российской ОАК и белорусскому ОАО "558 АРЗ" на представление своих предложений в рамках потенциального контракта на обеспечение летной годности парка штурмовиков Су-25.

Как сообщает Seenews.com со ссылкой на сообщение Министерства обороны Болгарии в уведомлении о закупках, оценочная стоимость потенциального контракта составляет 21 млн. евро (24,2 млн. долл.).

Издание напоминает, что проведение капитального ремонта штурмовиков Су-25 Военно-воздушных сил Болгарии уже просрочено на 10 лет.

Решение болгарского оборонного ведомства может быть оспорено путем обращения в Комиссию по защите конкуренции (КЗК) в течение 10 дней со дня его опубликования. Напомним, что таким образом в прошлом году "Украинмаш" пытался саботировать контракт на ремонт истребителей МиГ-29.

Как уже сообщал ЦАМТО, задержки в продолжающемся процессе стоимостью 850 млрд. левов (898 млн. долл.) по приобретению восьми новых реактивных истребителей для ВВС Болгарии привели к тому, что Министерство обороны начало серьезно рассматривать возможность сотрудничества с российской оборонной промышленностью в области капитального ремонта и модернизации существующего парка из 15 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25.

В марте этого года Министерство обороны Болгарии выбрало РСК "МиГ" подрядчиком на комплексную техническую поддержку в течение 48 месяцев 15 истребителей МиГ-29.