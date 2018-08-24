Впервые в истории. Транспортный Ан-26 совершил посадку на автотрассу

Четыре штурмовика Су-25М и военно-транспортный самолет Ан-26 отработали посадку на автотрассу под Хабаровском в рамках специальных учений МТО, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Согласно сообщению военного ведомства, в Хабаровском крае прошел четвертый этап специальных учений материально-технического обеспечения, в ходе которого отрабатывалось развертывание полевого аэродрома на базе одной из автомобильных дорог. В ходе отработки сценария учений, на участке автотрассы длиной два с половиной километра была организована взлетно-посадочная полоса, подготовлены склады боеприпасов, горючего, смазочные материалов, а также вся аэродромная инфраструктура.

На автотрассу, изображающую взлетно-посадочную полосу, с интервалом 5 минут провели посадку 4 штурмовика Су-25М и военно-транспортный самолет Ан-26. При этом посадка транспортного самолета на трассу проводилась впервые в истории современной российской авиации. Как отмечается, после проведения заправки и подготовки самолетов к вылету, все пять самолетов благополучно совершили взлет с автотрассы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае проходят специальные учения материально-технического обеспечения, которые продлятся до 25 августа. В учениях задействовано около 36 тысяч человек личного состава и 3,4 тысячи единиц техники и вооружения.