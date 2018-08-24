ВДВ получат "вертолётную боевую машину десанта

Российское Минобороны приняло решение о создании специального вертолета для Воздушно-десантных войск. Работы по созданию "Вертолетной боевой машины десанта" скоро начнутся, заявил исполнительный директор Московского вертолетного завода им. Миля Сергей Романенко.

Минобороны РФ

Согласно заявлению Романенко, в настоящее время создана совместная рабочая группа с ВДВ, которая формирует технические требования к "Вертолетной боевой машине десанта"(ВБМД). В предварительном варианте это будет машина на восемь десантников, практически БМД, только в воздухе со всеми возможностями взлета и посадки, в том числе и для применения в условиях высокогорья. Опытно-конструкторские работы на ВБМД планируется открыть в 2019 году с выходом первых опытных образцов на испытания в 2026 году.

Кроме этого, КБ Миля уже разрабатывает вертолет Ми-8АМТШ-ВН в интересах Воздушно-десантных войск. Прототип машины уже готов и демонстрируется на закрытой экспозиции форума "Армия-2018". При этом в КБ уточнили, что создают сразу два вертолета для ВДВ - один "легкий" для транспортировки и десантирования военнослужащих ВДВ, а второй "тяжелый" для огневой поддержи. Работы ведутся в инициативном порядке.

В КБ планируют начать серийное производство "легкой" версии в 2020 году на Улан-удэнском вертолетном заводе, а "тяжелая" версия пойдет в серию в первой половине 2021 года.