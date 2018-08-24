"Перекоп" первым из учебных кораблей пройдет Северным морским путем

На его борту находятся порядка 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова

ТАСС, 23 августа. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" в четверг покинул Камчатку и взял курс на Североморск. Переход впервые в истории учебных штурманских походов ВМФ планируется осуществить Северным морским путем, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня "Перекоп" завершил пребывание на Камчатке, куда прибыл 19 августа, и продолжил дальний поход в Североморск. Переход в главную базу Северного флота впервые в истории учебных штурманских походов ВМФ России планируется осуществить Северным морским путем. На борту корабля находятся порядка 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Старшим похода является начальник ТОВВМУ контр-адмирал Олег Журавлев", - сообщил Воскресенский.

Накануне выхода в городе Вилючинск курсанты, нахимовцы Владивостокского филиала НВМУ и юнармейцы приняли участие в митинге, посвященном памяти погибших моряков-подводников разных поколений. Была объявлена минута молчания, собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику экипажу подлодки "Л-16", которая погибла во время группового перехода с Тихоокеанского на Северный флот в 1942 году.

Учебный корабль "Перекоп" ранее осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14,3 тыс. морских миль. Во время похода вокруг Евразии корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые - Папуа-Новую Гвинею. Во Владивосток корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился на Северный флот.