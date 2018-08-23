Рейдовый буксир БУК-2190 вошел в состав Черноморского флота

Проект судна предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций и тушения возгораний

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Новый рейдовый буксир БУК-2190 принят в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"В пункте базирования отряда судов обеспечения вспомогательного флота в городе Севастополь состоялись торжественные мероприятия, посвященные поднятию Андреевского флага и включению в состав Черноморского флота нового рейдового буксира БУК-2190", - говорится в сообщении.

Рейдовый буксир построен для флота на стапелях Ленинградского судостроительного завода "Пелла". Этот проект судна предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, прибрежных районах и в морских акваториях, а также для тушения пожаров и выполнения других задач.

В ближайшее время экипаж буксира приступит к отработке специальных курсовых задач. Моряки выполнят регламентные работы по обслуживанию судового оборудования, проведут различные учения и тренировки.