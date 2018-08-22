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22.08.2018
ЦАМТО

Lockheed Martin и KAI представили ВВС США предложение по поставке УТС Т-50А

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УБС T-50A
Учебно-боевой самолет Т-50А.
Источник: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 21 августа. Консорциум, сформированный компаниями Lockheed Martin и Korea Aerospace Industries (KAI), представил ВВС США предложение по поставке реактивного учебно-тренировочного самолета Т-50А.

Как сообщает Korea Times, целью проекта поставки УТС следующего поколения T-X (Advanced Pilot Training), стоимость которого оценивается в 16-18 млрд. долл., является замена устаревших Т-38С "Талон" ВВС США. Предложенный консорциумом Т-50А конкурирует с самолетом BTX-1, который предлагается компаниями Boeing и Saab.

В случае победы в тендере, консорциум поставит ВВС США 350 самолетов Т-50А. Кроме того, KAI рассчитывает, что победа в тендере существенно увеличит заказы на поставку Т-50А в другие страны.

Как сообщал ЦАМТО, 30 декабря 2016 года командование ВВС США официально направило запросы о предложениях в рамках программы приобретения нового учебно-тренировочного самолета T-X (Advanced Pilot Training), предусматривающей поставку до 350 новых УТС для замены устаревших T-38 "Талон" и 46 наземных систем обучения (GBTS). Стоимость реализации этапа НИОКР оценивается в 1 млрд. долл., последующего производства – до 18 млрд. долл. Самолеты будут использоваться для обучения пилотов истребителей 5-го поколения.

Первоначально заключение контракта было запланировано на декабрь 2017 года, но впоследствии сроки были перенесены. Начальная готовность нового самолета к боевому применению предварительно запланирована на 2024 год.

Подробности распределения работ и прибыли между Lockheed Martin и KAI не раскрываются. Также неизвестно, когда ВВС США примут окончательное решение. Предположительно, правительство США может объявить о выборе победителя до конца 2018 ф.г.

21.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
T-38 Talon
А350
Компании
Boeing
KAI
Lockheed-Martin
SAAB
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