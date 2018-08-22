Войти
22.08.2018
Lenta.ru

Россия "создаст" замену украинскому Ан-124 через 30 лет

265
0
0
Источник: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены, заявил "Интерфаксу" глава Минпромторга Денис Мантуров.

"У нас имеется большой парк самолетов, находящихся в хорошем техническом состоянии и с большим остатком ресурса. Модернизация бортового радиоэлектронного оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х годов. К этому времени будет детально прорабатываться вопрос производства перспективного летательного аппарата, который придет на замену Ан-124", — сказал министр.

По его словам, "острой необходимости в строительстве новых самолетов такого класса в настоящее время нет", однако "техническая возможность возобновления производства Ан-124 у нашей авиационной промышленности присутствует".

В июле член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 "Руслан" российской промышленностью вызывают сомнения.

В июне командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что в стране рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 "Руслан".

Ан-124 "Руслан" — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской "Волга-Днепр" и семь — украинской "Авиалинии Антонова".

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Пухов Руслан
Похожие новости
22.06.2016
Пухов: Минобороны стоит подумать о выкупе Ан-124 у компании "Волга-Днепр"
03.07.2018
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
06.12.2017
Тяга на большие деньги
28.09.2016
Полеты и откаты — часть II
29.07.2016
"Руслан" пропишут в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 09:09
  • 2
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 08:56
  • 1
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети