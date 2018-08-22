Путин посоветовал молодежи изучить возможности для самореализации в "оборонке" и науке

Президент РФ выразил уверенность в том, что обширная программа форума "Армия-2018" "вновь убедительно продемонстрирует огромный потенциал оружейников"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал молодежь обратить внимание на возможности для самореализации в оборонно-промышленном комплексе. Глава государства записал специальное видеообращение к участникам и гостям Международного военно-технического форума "Армия-2018". Оно опубликовано на сайте Кремля

Президент выразил уверенность, что молодежь, которая впервые посетит форум, не только узнает много нового и интересного, но и "в полной мере прочувствует, как высока честь быть защитником Родины", а также "какие возможности для самореализации, труда и созидания" открываются в оборонно-промышленном комплексе, науке и других отраслях экономики.

"Все зависит от вашего усердия, трудолюбия, нацеленности на результат в работе, стремления добиваться успеха и приносить пользу РФ", - отметил он в обращении.

Путин выразил уверенность в том, что обширная программа "Армии-2018" "убедительно продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников - конструкторов, инженеров, рабочих". Глава государства отметил, что именно их "руками, талантом создается уникальная техника" для армии и флота РФ. По словам президента, запоминающимися моментами программы форума станут показы передовых образцов военной техники, а также выступления авиационных пилотажных групп.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" будет проходить с 21 по 26 августа на территории конгрессно-выставочного комплекса "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Первые три дня будут посвящены работе делегаций, а для всех желающих посещение откроют 24 августа. Более 1,2 тысячи оборонно-промышленных предприятий представят на форуме 26 тыс. экспонатов, в том числе новейшие образцы техники, такие как БМП Т-15 "Армата" или зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".