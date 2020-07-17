Статическая экспозиция форума "Армия-2020" увеличена на 60 тыс. кв. метров

ЦАМТО, 16 июля. Общая площадь статической экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020" по сравнению с прошлым годом увеличена более чем на 60 тыс. кв. м и составит свыше 320 тыс. кв. м.

Выставочные стенды будут сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Традиционно на уличной площадке КВЦ "Патриот" будет развернута специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, на которой планируется представить десять единиц техники, среди которых можно будет ознакомиться с:

- основным боевым танком Т-14 "Армата";

- боевой машиной огневой поддержки "Терминатор";

- тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" с боевым модулем "Кинжал";

- самоходным минометом "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ";

- комплексом войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3";

- бронетранспортером "Бумеранг" К-16 с боевым модулем боевой машины пехоты К-17;

- самоходным зенитно-артиллерийским комплексом 2С38 "Деривация-ПВО";

- 152-мм межвидовым артиллерийским комплексом 2С35 "Коалиция-СВ";

- модернизированными танками Т-90М и Т-80БВМ.

В демонстрационно-выставочных павильонах Государственной корпорации "Ростех", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Концерн "Калашников", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" пройдет Международная выставка "Продукция ведущих предприятий ОПК России". Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрируют перспективные разработки вооружения, военной и специальной техники, а также образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения.

В этом году статическая экспозиция Министерства обороны предусматривает ряд особенностей. Под эгидой Военного инновационного технополиса "ЭРА" будет сформирована экспозиция, посвященная инновационной деятельности Минобороны России, где представят разработки технополиса "ЭРА", научных рот, а также отобранные проекты по результатам проведенных "Дней инноваций" в вузах и научно-исследовательских организациях Минобороны России. Всего будет представлено около 60 образцов научно-технической продукции.

В целях популяризации военного образования на форуме "Армия-2020" спланирована организация выставочной экспозиции "Военное образование – престиж и инновации". На выставке продемонстрируют передовые образовательные технологии, обучающие программы, тренажерные системы и электронную информационную среду подготовки военных кадров, а также представят лучшие работы воспитанников довузовских учебных заведений – участников фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку". На экспозиции также пройдут мастер-классы ведущих преподавателей учебных заведений Минобороны России.

Гостям и участникам Международного военно-технического форума "Армия-2020" будет представлена "Аллея Танкпрома" – экспозиция, посвященная 100-летию отечественного танкостроения. Уникальную линейку из 22 танков и бронеавтомобилей впервые развернут на открытой площадке в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Музейные фонды Минобороны России, Парка "Патриот" и частных музеев пополнят выставку малыми (легкими) танками Т-18 (МС-1), Т-26, Т-50, Т-60, Т-70, средними танками – Т-34-85, Т-44, Т-54, Т-55, тяжелыми танками ИС-2, ИС-3, Т-10М, плавающими танками Т-38, ПТ-76, опытной боевой машиной поддержки танков "Гадюка", бронеавтомобилем БА-64, модельным рядом основных боевых танков разных лет – Т-62, Т-64Б, Т-72Б3М, Т-80БВМ, а также образцами современной бронетанковой техники – Т90М и Т-14 "Армата".

Значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка. Воздушно-космическими силами, Объединенной авиастроительной корпорацией, акционерным обществом "Вертолеты России" и другими предприятиями промышленности будут представлены специализированные экспозиции: "Военно-транспортная авиация", "Дальняя авиация", "Вертолетная техника", "Авиация специального назначения", "Беспилотная авиация", "Ретро-авиатехника", на которых продемонстрируют свыше 30 перспективных образцов.

На сегодняшний день к показу на Форуме из наличия Министерства обороны спланировано 700 ед. вооружения, военной и специальной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.