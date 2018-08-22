Военные ТОФ приступили к учениям на полигонах на Дальнем Востоке

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Морская авиация и береговые части Тихоокеанского флота приступили к отработке задач на полигонах в Приморском крае и на Камчатке в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск Восточного военного округа, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.

"В рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск ВВО корабельные соединения, морская авиация и береговые части ТОФ приступили к отработке задач на полигонах в Приморском крае и на Камчатке", - говорится в сообщении.

По информации департамента, в акватории Охотского моря действует отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", эскадренного миноносца "Быстрый", больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". Уточняется, что отряд осуществляет взаимодействие с кораблями бригады охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России, самолетами морской авиации флота, дислоцированными на Камчатском полуострове.

"В Японское море из пунктов базирования вышли малые противолодочные корабли, ракетные катера и тральщики главной базы ТОФ. На первом этапе противоминные корабли осуществили проводку сил за тралами", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что соединения морской пехоты в Приморском крае и на Камчатке подняты по тревоге. По вводным морские пехотинцы отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения.

По данным департамента, на маршрутах следования техники на полигон "Радыгино" (Камчатский край) военнослужащие отразили нападение диверсионных групп условного противника на колонны. Также под Владивостоком осуществляется погрузка техники и личного состава на большие десантные корабли и десантные катера для их доставки на полигон. "Объективный контроль за действием сил осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов", - добавляется в сообщении.

В установленных районах на позициях развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Сообщается, что в местах постоянной дислокации соединений и частей флота проведено усиление охраны и обороны военных городков, управление осуществляется с развернутых запасных командных пунктов. "Военнослужащие отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами осуществляют контроль за водной поверхностью, выполняют задачи по обеспечению безопасности береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования кораблей и судов", - говорится в сообщении.