Войти
22.08.2018
РИА Новости

Военные ТОФ приступили к учениям на полигонах на Дальнем Востоке

207
0
0
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг. Архивное фото
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Морская авиация и береговые части Тихоокеанского флота приступили к отработке задач на полигонах в Приморском крае и на Камчатке в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск Восточного военного округа, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.

"В рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск ВВО корабельные соединения, морская авиация и береговые части ТОФ приступили к отработке задач на полигонах в Приморском крае и на Камчатке", - говорится в сообщении.

По информации департамента, в акватории Охотского моря действует отряд кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", эскадренного миноносца "Быстрый", больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев". Уточняется, что отряд осуществляет взаимодействие с кораблями бригады охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России, самолетами морской авиации флота, дислоцированными на Камчатском полуострове.

"В Японское море из пунктов базирования вышли малые противолодочные корабли, ракетные катера и тральщики главной базы ТОФ. На первом этапе противоминные корабли осуществили проводку сил за тралами", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что соединения морской пехоты в Приморском крае и на Камчатке подняты по тревоге. По вводным морские пехотинцы отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения.

По данным департамента, на маршрутах следования техники на полигон "Радыгино" (Камчатский край) военнослужащие отразили нападение диверсионных групп условного противника на колонны. Также под Владивостоком осуществляется погрузка техники и личного состава на большие десантные корабли и десантные катера для их доставки на полигон. "Объективный контроль за действием сил осуществляется с использованием беспилотных летательных аппаратов", - добавляется в сообщении.

В установленных районах на позициях развернуты береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Сообщается, что в местах постоянной дислокации соединений и частей флота проведено усиление охраны и обороны военных городков, управление осуществляется с развернутых запасных командных пунктов. "Военнослужащие отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами осуществляют контроль за водной поверхностью, выполняют задачи по обеспечению безопасности береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования кораблей и судов", - говорится в сообщении.

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Бал РК
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
БПЛА
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
24.04.2017
Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
24.05.2016
Владимир Королев поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
30.05.2018
Российского посла в Таиланде встретили на борту БПК "Адмирал Виноградов"
21.08.2018
Крейсер "Варяг" и другие корабли ТОФ проведут стрельбы в Охотском море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 09:14
  • 2
Россия начала разрабатывать новый самолет с вертикальным взлетом
  • 22.08 09:09
  • 2
Источник: ОАК и Минобороны подпишут на "Армии-2018" контракт на поставку двух Су-57
  • 22.08 08:47
  • 5
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 22.08 08:45
  • 672
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.08 08:36
  • 62
Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию
  • 22.08 08:29
  • 26
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 22.08 07:24
  • 7
Заявления Алексея Рогозина о состоянии программы Ил-112В
  • 22.08 07:04
  • 1
Источник: на "Армии" заключат контракт на поставку ВКС истребителей МиГ-35
  • 22.08 06:29
  • 14
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New
  • 22.08 05:15
  • 3
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 22.08 05:07
  • 25
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 22.08 04:57
  • 2
Поставки новой планирующей авиабомбы "Дрель" в войска можно ожидать с 19-го года
  • 22.08 02:15
  • 20
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 22.08 01:45
  • 3
Истребитель пятого поколения Су-57 могут вооружить ракетой РВВ МД
  • 21.08 23:28
  • 2
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети