Последний "саддамовский" МИГ-29 обнаружен в Ираке

Иракские военные сожалеют, что им не удалось сохранить имевшийся у них парк советских самолетов МиГ-29. О былой мощи ВВС этой страны напоминает одинокий видавший виды истребитель, установленный в качестве памятника на одной из военных баз Ирака. Фото самолета появилось в известной группе Tactical Cell в Facebook. Вполне возможно, это последний МиГ, который "сумел выжить" после американской оккупации.