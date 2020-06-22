МиГом в Сирию

Авиация Арабской Республики усилилась дополнительными партиями российских истребителей

Россия передала сирийским военным дополнительное число истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Первыми новость разнесли СМИ соседних арабских стран, что не произвело на специалистов должного эффекта – им памятны многочисленные случаи распространения этими каналами недостоверной информации. Однако 30 мая этот факт подтвердило государственное Сирийское арабское информационное агентство (САНА), а вскоре – и российское посольство в Дамаске.

Если пополнение изрядно поредевшего за девять лет гражданской войны сирийского парка ударных самолетов марки «Су» случалось и ранее (Москва помогла с Су-24, Тегеран – с Су-22), то появление истребителей – новый важный момент. Предыдущая поставка имела место в 2008 году, когда Сирия купила у Белоруссии самолеты МиГ-23МЛД. Причем во всех вышеперечисленных случаях речь идет о технике, бывшей в употреблении. А новые самолеты – МиГ-29 сборки московского завода «Знамя труда» и его филиала в Луховицах – сирийские военные получали в 1987–1988 годах. С тех пор «двадцать девятые» остаются единственными истребителями четвертого поколения в арсенале ВВС Сирии.

Судя по фотографиям, сделанным в ходе торжественной церемонии на авиабазе Хмеймим, провинция Латакия, вновь прибывшие самолеты соответствуют модификации 9–13. Ранее ВВС Сирии эксплуатировали менее продвинутые в техническом отношении машины 9–12. Это дало САНА основание утверждать, что «истребители, поступившие на вооружение ВВС Сирии, по своим боевым характеристикам превышают показатели предыдущих моделей», имеющихся в частях.

Вместе с одноместными 9–13 Россия передала несколько учебно-боевых МиГ-29УБ с двухместной кабиной варианта 9–51. Они предназначаются главным образом для обучения летчиков и восстановления профессиональных навыков. Двухместный вариант не оснащается радиолокатором, но несет такую же номенклатуру средств поражения «воздух-поверхность», что при необходимости позволяет применять учебно-боевой самолет в качестве ударного.

Вскоре за сообщением о передаче истребителей пришло новое: сирийские летчики на вновь полученных «МиГах» произвели боевые вылеты, обрушив бомбы на позиции мятежников в провинциях Латакия и Идлиб. Для выполнения подобных задач модификация 9–13 подходит лучше 9–12, поскольку максимальный вес боевой нагрузки увеличен с двух до трех тонн: вместо четырех бомб ФАБ-500 самолет берет шесть. Это значительно увеличивает боевую мощь МиГ-29 при работе по наземным целям.

Другим отличием является возможность подвески под внутренние пилоны левой и правой консолей крыла по топливному баку объемом 1150 л. Когда возникает необходимость в перегоне или длительном патрулировании, под фюзеляжем самолета 9–12 в пространстве между каналами воздухозаборников подвешивается специально спрофилированный бак на 1520 л керосина. Однако эта модификация не предусматривала еще двух стандартных баков под крылом, что снижало значения максимальной дальности и продолжительности полета.

Еще одно важное отличие – самолеты 9–12 экспортного облика не имели встроенной станции радиоэлектронной борьбы. Поэтому уже в ходе эксплуатации сирийцы закупили у Белоруссии комплекты комплекса обороны «Талисман», выполненные в виде подвесных контейнеров. Модификация 9–13 еще на заводе-строителе комплектовалась системой «Гардения» с расположением блоков на законцовках крыла и внутри увеличенного гаргрота. Были и другие, менее значительные улучшения. Словом, вновь прибывшие самолеты 9–13, как и сказано в сообщении САНА, действительно превосходит «МиГи», давно находящиеся у ВВС Сирии.

Пока что речь шла об отличиях заводской комплектации. За годы длительной эксплуатации в войсках путем доработок в технико-эксплуатационных частях авиаполков, на ремонтных заводах и предприятиях авиапрома самолеты ВКС России прошли многочисленные доработки, повысившие их боевые и эксплуатационные качества. Многие из них не афишировались, мы тоже не будем раскрывать «интересные подробности», ибо для того есть веская причина.

После распада СССР не менее 400 МиГ-29 досталось бывшим советским республикам, провозгласившим независимость. Некоторые из них, равно как и бывшие члены Варшавского договора, поспешили передать образцы советской авиатехники западным специалистам. Так, в частности, поступила Молдавия, отправив 20 новеньких «МиГов» в США. Американцы не только опробовали их в воздухе, но и разобрали по винтикам для доступа к оборудованию и программному обеспечению. Это позволило им выработать эффективные приемы борьбы с МиГ-29, в том числе путем создания средств РЭБ для подавления сигналов радиолокатора и других излучателей.

Поэтому смысл внесения многочисленных изменений состоял в том, чтобы изменить характеристики бортовых систем для повышения «иммунитета» нашей авиатехники. Причем подобной работой занимались не только в России. Так, белорусские компании создали вышеупомянутый комплекс «Талисман» для повышения боевой эффективности МиГ-29 путем глушения сигналов радиолокационных станций противника.

Подобная работа сейчас очень актуальна для ВВС Сирии в свете недавних событий в захваченной мятежниками провинции Идлиб. Напомним, что весной Анкара открыто встала на сторону исламистов, послав им на подмогу кадровые армейские части с танками, артиллерией и поддержкой с воздуха. Используя наведение от наземных РЛС и «летающих радаров» E-7T, турецкие истребители произвели несколько атак по сирийским самолетам, задействованных в операции «Рассвет над Идлибом». Не заходя в воздушное пространство Сирии, F-16 выпустили самонаводящиеся ракеты «воздух-воздух» типа AIM-120 большой дальности стрельбы по легким штурмовикам L-39ZO и фронтовым бомбардировщикам Су-24, сбив три из них.

Еще один пуск имел место по Су-22 у населенного пункта Сармин, но бортовые системы истребителя-бомбардировщика (а может, внешние источники) вовремя предупредили экипаж, дав ему информацию о направлении приближающегося снаряда. Проявив хладнокровие и профессиональное мастерство, сирийский летчик выполнил маневр уклонения, и сумел сорвать работу системы наведения ракеты. Подробности этого эпизода не разглашаются, ведь он имеет большое практическое значение. Главное, теперь сирийские авиаторы знают, что даже самую совершенную на сегодняшний день ракету «воздух-воздух» американского производства можно перехитрить и спасти самолет и собственную жизнь в случае следующей стычки с ВВС Турции.

Предположительно уклонение от ракеты стало возможным, в том числе и благодаря дополнительным системам, установленным на Су-22 во время ремонта и модернизации. Сирия получила несколько десятков новых самолетов данного типа из Советского Союза. Затем, уже в ходе гражданской войны, поредевший парк пополнился бывшими иракскими машинами. Летчики перегнали их на иранские аэродромы, спасая от американских ударов в ходе битвы за Кувейт. Персы включили иракские «сушки» в состав собственных сил, но вернули практически все Су-25 Ираку, когда тому требовалась авиация для борьбы с террористами ИГИЛ. А несколько Су-22 передали сирийцам, коль скоро те остро нуждались в пополнении парка подобных машин после потерь от огня мятежников и американского удара «Томагавками» по аэродрому «Шайрат». Известно, что Су-22 модификаций М-3 и М-4 прошли ремонт на заводе аэропорта «Мехрабад», в ходе которого их оснастили современными средствами радиоэлектронной борьбы.

До прямого столкновения с турецкой армией в Идлибе командование ВВС Сирии заботило главным образом поддержание парка ударных машин – ведь именно такие требовались для обеспечения продвижения наступающих частей Сирийской арабской армии, громящей формирования террористов и мятежников по всей стране. Потребность в воздушной поддержке была столь высока, что для нанесения ракетно-бомбовых ударов использовались не только специализированные истребители-бомбардировщики МиГ-23БН, Су-22М3/М4 и переделанные в штурмовики учебно-боевые L-39. Широко привлеклись также фронтовые истребители МиГ-21 и МиГ-23, не оснащенные точными прицельными системами для боевой работы по земле.

МиГ-29 тоже порой использовались для нанесения бомбово-штурмовых ударов. В отдельных случаях сирийские летчики расстреливали наземные цели из встроенной 30-мм пушки, для чего сближались с ними на расстояние в пару сотен метров, пренебрегая опасностью поражения ответным огнем с земли. Так было в самые трудные месяцы гражданской войны, когда мятежники вплотную подходили к военным аэродромам, угрожая захватом. Однако сирийцы берегли «двадцать девятые» – ведь они были (и остаются) лучшими истребителями ВВС Сирии, самыми новыми – пусть их возраст уже и перевалил за 30 лет.

Почему перехватчики ВВС САР не противодействуют авиации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), наносящей удар за ударом по целям на территории Арабской Республики? Согласно подсчетам самих израильтян, опубликованных летом 2018 года, за последние 18 месяцев они применили около 800 ракет и бомб, нанеся поражение 202 целям на территории соседнего суверенного государства. Об этом, в частности, писала газета «Едиот ахронот» со ссылкой на источники в ЦАХАЛ. Очевидно, что под прикрытием лозунгов о борьбе с терроризмом ЦАХАЛ, по сути, ведет разрушение остатков промышленной и военной инфраструктуры САР, сохранившихся после восьми лет гражданской войны (по оценкам Дамаска уцелело 25%).

До недавнего времени вся боевая работа по отражению израильских налетов велась исключительно расчетами зенитно-ракетных комплексов и зенитной артиллерии Сирийской арабской армии. Перехватчики в воздух не поднимались главным образом потому, что немногочисленные сохранившие боеспособность самолеты ВВС Сирии прежде всего нужны для нанесения бомбово-штурмовых ударов по террористам. Во-вторых, воздушное сражение с лучше организованными и оснащенными ВВС Израиля чреваты большими потерями. В-третьих, практика Ближнего Востока показала, что отсутствие своих самолетов в воздухе – лучшая гарантия предотвращения потерь от «дружественного огня» арабских зенитчиков.

Отсутствие координации между летчиками и зенитчиками – давняя проблема, известная еще с конца 1940-х годов, когда Сирия и Израиль оказались в условиях военного противоборства. Воспользовавшись мощной поддержкой США и других стран Запада, включая массовые поставки современной военной техники и вооружения, ЦАХАЛ нанесла противостоящей стороне ряд крупных поражений, оккупировала Голанские высоты и другие арабские территории. Сегодня под предлогом борьбы с террором Израиль регулярно бомбит Сирию и Ливан, уничтожая различные объекты, на которых якобы производится и хранится оружие «Хезболлы», ХАМАС и др.

Принимая во внимание длительный характер противостояния на Ближнем Востоке и весь сложный клубок проблем региона, который не решить одним махом, Москва вынужденно пошла на фактическое признание за Израилем права выполнять бомбово-штурмовые удары по целям в Сирии, которые Тель-Авив обозначает как «объекты террористов».

Военно-политическое руководство России никогда не рассматривало еврейское государство в качестве антагониста. Наоборот, Москва всегда стремилась к поиску взаимоприемлемых компромиссов с этой ближневосточной страной, учитывая многолетние связи по линии торгово-экономического сотрудничества, а также тот факт, что на территории Израиля проживает большое число эмигрантов из бывших советских республик.

Подобный подход был сформулирован в ходе интенсивных контактов между Москвой и Тель-Авивом после размещения в Сирии ограниченного контингента российских войск осенью 2015 года. Согласно указаниям высшего военно-политического руководства нашей страны и соглашениям с правительством в Дамаске, российские военные расположены на базах в Хмеймиме, Тартусе и других пунктах не для ведения войны со странами – соседями Сирии, а выполнения задач по разгрому террористического интернационала, орудующего на территории Арабской Республики.

Задуматься над коррекцией первоначальных установок заставили обстоятельства ночи 17–18 сентября 2018 года. Тогда ракетой комплекса С-200, выпущенной сирийскими средствами ПВО по израильским бомбардировщикам, был непреднамеренно сбит самолет электронной разведки Ил-20М ВКС России. Длинный список жертв «дружественного огня» арабских зенитчиков пополнили 15 российских офицеров, находившихся на борту RF-93610. Вину за их гибель МО РФ возложило на израильскую сторону.

Тогда президент России сказал, что подобные операции предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. Кроме того, не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате чего российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО. Владимир Путин призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций.

Со своей стороны, министр обороны России отдал распоряжение по передаче сирийским военным из наличия МО РФ трех дивизионов ЗРК С-300ПМ-2 для замены устаревших С-200. Кроме того, генерал армии Сергей Шойгу заявил: «Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления (АСУ) для командных пунктов сирийской ПВО, которые до сегодняшнего дня стояли на вооружении только российской армии. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО».

Отвечая на вопросы журналистов, президент РФ охарактеризовал случай с Ил-20М как «цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет». И далее сказал: «Но, безусловно, мы должны в этом серьезно разобраться. А наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной полностью согласовано. Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих и наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все».

С тех пор прошло почти два года. Новость о пополнении сирийского авиапарка обошла СМИ всех стран Ближнего и Среднего Востока. Согласно сообщению «Вестника Дамаска», Россия передаст Сирии 24 истребителя МиГ-29. Выражается надежда, что возросший парк истребителей четвертого поколения поможет сирийским военным закрыть небо над страной не только с южного, но и северного направления.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.